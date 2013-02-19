Темпы падения промпроизводства замедлятся, но динамика останется отрицательной – эксперты

Темпы падения промышленного производства в Украине по итогам первого квартала 2013 года, вероятнее всего, замедлятся, но динамика промпроизводства по-прежнему будет отрицательной.

Об этом в комментарии агентству УНИАН заявил директор экономических программ Центра Разумкова Василий Юрчишин.

«Экономическая ситуация в январе и феврале в целом понятна, и в марте она может несколько улучшиться. Традиционно. Однако 3-процентное падение вряд ли удастся покрыть. Вероятно, показатель (динамики промпроизводства – УНИАН) также будет отрицательным», – отметил В.Юрчишин.

По его мнению, тенденция к ухудшению среды сохраняется. «Падение в строительстве – более 15%. Это значит, что у нас происходит обвал строительной отрасли, которая могла бы сконцентрировать на себе ресурсы на восстановление. Такая же ситуация в грузообороте. Это говорит о том, что не только в промышленности, но и в других сферах низкие показатели. Внутренний спрос отсутствует, на внешних рынках – торможение. А это означает, что перспективы восстановления экономики слабенькие», – считает эксперт.

С ним соглашается управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман. По его мнению, сейчас главная задача – остановить падение производства и выйти на нулевой уровень. «Главная задача на первый квартал – остановить падение и добиться хотя бы нулевых темпов роста. Ну а на этой базе можно будет ожидать постепенного восстановления темпов роста украинской промышленности на более привычном уровне 5-6% год к году», – подчеркнул эксперт.

В свою очередь, эксперт финансового рынка, бывший исполняющий обязанности министра финансов Игорь Уманский отметил, что январское падение промпроизводства было целиком прогнозируемым. «Тенденция уже устоявшаяся: падение по промышленности мы имеем уже 8 месяцев. И показатели января были прогнозируемыми. Почему? Внешние факторы лучше не стали, даже несмотря на осторожный оптимизм европейцев. Внутри страны существенных изменений не произошло. Изменилась политика Национального банка на кредитном рынке, но эффекта это не дало. Кредитных ресурсов больше не стало, регуляторная политика мягче не стала, как следствие – инвестиции в страну идти не спешат», – отметил эксперт.

Вместе с тем, по мнению аналитиков, улучшение показателей возможно во втором полугодии, однако вряд ли они достигнут правительственных прогнозов в 3,5% роста ВВП.

«Шансы на ускорение экономического роста во втором полугодии есть, и они связаны как с ожиданиями улучшения ситуации в мировой и европейской экономике, так и со смягчением экономических условий в Украине. Однако закладывать эти цифры в бюджет или производственные планы – то же самое, что делить шкуру неубитого медведя», – отметил Э.Найман, добавив, что экономический рост возможен на уровне 2-2,5%.

Вместе с тем, по словам И.Уманского, заложенный правительством годовой рост ВВП в 3,5% слишком оптимистичен. «Бюджет рассчитан на нулевой рост, а цифра в 3,5% скорее популистская», – отметил он, добавив, что небольшой рост возможен во втором полугодии 2013 года лишь в случае наличия программы сотрудничества с Международным валютным фондом и при условии благоприятной конъюнктуры на внешних рынках.

В свою очередь, В.Юрчишин, спрогнозировавший, что рост ВВП может составить по итогам года в лучшем случае 1,5%, предложил не рассматривать МВФ в качестве основы роста украинского благосостояния. «МВФ не является основополагающим фактором роста экономики. Деньги МВФ идут в Нацбанк. Да, это основа для стабилизации международной позиции страны, сотрудничество с МВФ – это позитив для инвесторов, но это не есть основа. Основа – это реформы. Если бы были серьезные изменения, вопрос с МВФ не стоял бы так остро», – сказал эксперт. При этом он подчеркнул, что вероятные пункты меморандума между Украиной и МВФ, по сути, повторяют то, что Украине и так необходимо сделать. «Что может быть в меморандуме? Прозрачность финансовых потоков, сбалансированность госбюджета и бюджета НАК «Нафтогаз» – это то, что нужно нам. Преодоление коррупции во власти – это то, что мешает нам», – отметил В.Юрчишин. По его мнению, эти изменения нельзя откладывать, если мы не хотим продолжения отраслевых обвалов.

Как сообщал УНИАН, в Украине спад промышленного производства в январе 2013 года по сравнению с январем 2012 года составил 3,2%. За первый месяц 2013 года по сравнению с декабрем 2012 года спад промышленного производства составил 11,1%.