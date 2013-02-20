Иршанский ГОК в этом году начнет разработку новых месторождений

Филиал «Иршанский горно-обогатительный комбинат” ЧАО «Крымский титан» в 2013 году планирует начать разработку в Володарско-Волынском районе Житомирской области ряда новых месторождений ильменита.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил и. о. директора филиала Иршанского ГОКа Николай Васянович.

Руководитель комбината сообщил, что участки месторождений, на которых размещены карьеры, отрабатываются за 12-18 лет. Для сохранения производственных мощностей комбината на достигнутом уровне производства ильменитового концентрата требуется ввод в эксплуатацию карьеров с обогатительными фабриками на новых участках и месторождениях. В зависимости от вида месторождения, запуск нового карьера требует капитальных инвестиций в объеме 35-50 млн грн на каждое. Так, освоение Иршанским ГОКом Тростянецкого месторождения оценивается в 48,5 млн грн.

Вместе с тем Н. Васянович отметил, что "тормозят" освоение новых месторождений комбинатом проблемные вопросы по сырьевой базе". Распоряжением Кабмина от 10 апреля 2008 года введен запрет на отвод под карьеры земельных участков лесного фонда, что фактически блокирует работу Иршанского ГОКа по освоению новых месторождений", - уточнил он.

Помочь комбинату в решении этой проблемы намерены в Департаменте промышленности и инфраструктуры Житомирской облгосадминистрации, сообщил УНИАН начальник этого департамента Василий Сухораба.

"Сокращение производства на Иршанском ГОКе угрожает кризисом предприятиям - потребителям ильменитового концентрата, поэтому Житомирская ОГА будет инициировать перед правительством страны решение проблемных вопросов, блокирующих разработку Иршанским ГОКом новых месторождений",- сказал В. Сухораба.

Как сообщал УНИАН, филиал ”Иршанский горно-обогатительный комбинат” ЧАО ”Крымский титан” в 2013 году планирует увеличить объемы инвестиций в модернизацию производства в 2 раза по сравнению с 2012 годом – до 70 млн грн.

Предприятие намерено инвестировать в модернизацию производства за счет собственных оборотных средств.

Иршанский ГОК в первом полугодии 2012 года увеличил добычу титанового концентрата на 10% - до 262 тыс. т.

Справка УНИАН. Иршанский горно-обогатительный комбинат производит ильменитовый концентрат, добываемый открытым способом на Иршанской группе месторождений титановых руд и обогащается на производственных мощностях комбината. Входит в состав ЧАО ”Крымский титан” - крупнейший в Центральной и Восточной Европе производитель двуокиси титана. Добыча производится на шести действующих карьерах мощностью 60-70 тыс. тонн ильменитового концентрата каждый суммарным выпуском 360-420 тыс. тонн в год по предприятию в целом. Более половины ильменитового концентрата предназначено для внутрихозяйственного потребления на ЗАО «Крымский титан», значительная часть продается на ОАО «Сумыхимпром», и небольшой объем экспортируется в Республику Чехию.