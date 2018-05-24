Январь "уронил" промышленность

Украинская экономика продолжает падать - отрицательная динамика промпроизводства последнего квартала прошлого года перекочевала в год новый. В январе снова зафиксировано снижение промпроизводства - на 3,2% в годовом исчислении, а по сравнению с декабрем – более 11%.

В упадке основные бюджетонаполняющие отрасли – металлургия, машиностроение, химпром, нефтепереработка, добывающая промышленность. Правда, зафиксирован и рост выпуска продукции, в частности, в пищевой, фармацевтической и электронной отраслях.

***В Украине спад промпроизводства в декабре 2012 года по сравнению с ноябрем 2012 года составил 3,9%, с декабрем 2011 года - 7,6%, а по итогам января-декабря 2012 года (против аналогичного периода 2011 года) - 1,8%. В 2011 году (январь-декабрь 2011 года против января-декабря 2010 года) промпроизводство выросло на 7,6%.

Показатели свидетельствуют о том, что прогнозы международных финансовых институтов вполне реалистичны – перед страной стоят серьезные вызовы. К примеру, Европейский банк реконструкции и развития оценивает текущий год для экономики Украины никак иначе, как состояние стагнации. ЕБРР считает, что рост ВВП в текущем году будет на уровне 1%, что ниже прогноза Всемирного банка (2,2%), но не идет ни в какое сравнение с мнением власти: по подсчетам премьер-министра Николая Азарова он будет на уровне 3%, хотя месяцем ранее нам обещали больший показатель – 3,4%. Может, и небольшое в цифрах расхождение, но, увы, в виде выпуска продукции и поступлений в бюджет - значительное. Президент согласен в главой правительства – поднимем, углубим, расширим – в общем, все будет хорошо причем, несмотря на то, что «во многих странах прогнозируется рецессия».

Скорее всего, руководство страны, понимая и зная ситуацию в мире, который все никак не может выйти из кризисного состояния, предложит какое-нибудь ноу-хау, чтобы обеспечить обещанный рост, вопреки существующему спаду. Николай Янович пояснил рецепт данного ноу-хау: «Экономический рост будет достигнут, в частности, учитывая прогнозы экспертов, которые есть у правительства, о существенном росте отечественного агропромышленного производства в 2013 году. Кроме того, в четвертом квартале 2012 года на мировых рынках произошел рост цен на металлургическую продукцию, и эта тенденция удерживается».

Для достижения поставленной цели Кабмин разработал программу активизации развития экономики. 27 февраля, по словам Азарова, на расширенном заседании правительства она будет представлена Президенту. Программа действий 2013-2014 годы определяет 6 приоритетов. Не буду их перечислять, так как речь идет все о том же - расширим, сократим, поднимем и углубим…

У экспертов, выводы которых, как сказал премьер, учитывает правительство, мягко сказать, немного другое мнение о перспективах Украины. Экономика Украины, по мнению экспертов ЕБРР, во многом оказалась зависимой от сложной внешней среды и внутренней политики неопределенности в отдельных критических отраслях: «снижение спроса и цены на сталь спровоцировало падение в машиностроении и производстве стали. Завершение больших инфраструктурных проектов в рамках подготовки к финальной части чемпионата Европы по футболу «Евро-2012» привело к общему замедлению строительства. Кроме того, падение объемов производства было зафиксировано в аграрном секторе после аномально холодной зимы, последовавшей за аномально жарким летом».

МВФ в своих выводах сходится во мнении с ЕБРР: «Перед Украиной стоят серьезные вызовы. Во второй половине 2012 года в результате ухудшения условий торговли и неопределенности на мировых финансовых рынках экономическая активность резко затормозилась. Кроме того, в 2012 году резко вырос дефицит счета текущих операций и ухудшился баланс фискальных счетов… При отсутствии корректировки экономической политики, наш прогноз на 2013 год предполагает темпы экономического роста на уровне до 1% и большой дефицит счета текущих операций, что оставит Украину уязвимой в случае негативного развития событий».

*** Дефицит платежного баланса Украины в 2012 году, по сравнению с 2011 годом, увеличился в 1,7 раза – до 4,2 млрд долл. Дефицит внешнеторгового баланса достиг более 9 млрд долл. против дефицита 6,7 млрд долл. в 2011 году. Государственный внешний долг на 1 января составил чуть больше 26 млрд долл. Золотовалютные резервы НБУ за 2012 год сократились почти на 23% - до 24,5 млрд долл. По мнению экспертов, госдолг в 2013 году вырастет до 80-82% ВВП при сокращении золотовалютных резервов НБУ до 21-23 млрд долл.

Кстати, в 2012 году, эксперты МВФ предостерегали, что более других от негативных факторов внешней среды пострадают три крупнейшие экономики СНГ - Россия, Казахстан и Украина. По крайней мере, в отношении нашей страны они не ошиблись…

Хотя, что могут международные эксперты понимать в наших, сугубо украинских реалиях. Разве ж они учитывают национальный менталитет. Отечественные специалисты более точны в оценках, учитывая все тонкости внутренней политики. По крайней мере, так считают в высших эшелонах власти. Вот к нашим-то и обратилась за разъяснением, как остановить спад, нагрянет ли инфляция и что будет в таком случае с гривней?.. К сожалению, в комментариях мало позитива.

Cтарший аналитик Международного центра перспективных исследований Ильдар Газизуллин:

- Спад промышленного производства в Украине в январе говорит о том, что ситуация в секторе остается все еще сложной и, вероятно, будет оставаться таковой на протяжении всего первого полугодия текущего года. Основным фактором, определившим динамику промпроизводства в январе, стал все еще слабый спрос на украинский экспорт, при этом улучшение ситуации ожидается только к концу года. Я все же склоняюсь к мнению, что показатель динамики промпроизводства в целом за год будет около 0%.

Мария Сальникова, эксперт информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине:

- Основное давление на экономику Украины продолжают оказывать последствия долгового кризиса в еврозоне. Учитывая тот факт, что проблема до сих пор в этом регионе не решена, в течение первого-второго кварталов текущего года в Украине рецессия и, соответственно, снижение объемов промышленного производства продолжатся.

Однако уже в третьем и четвертом кварталах мы ожидаем постепенное восстановление темпов роста промпроизводства и экономики в целом на фоне улучшения экономического положения основных торговых партнеров Украины, а также ускорения глобального экономического роста в связи с улучшением перспектив экономики еврозоны. По итогам года, темпы роста производства в стране могут составить 2,5-3%.

Конечно, необходимы меры по стимулированию промышленности, в том числе, за счет роста государственных заказов, снижения доли импортной продукции, внедрения энергосберегающих технологий, ускорения роста кредитования. Эти меры подразумевают долгосрочный характер, и требуют большой работы как со стороны правительства, так и владельцев промышленных компаний. Для поддержания экспортоориентированной промышленности и ограничения импорта была бы полезна умеренная девальвация гривны. Одной из возможностей для промышленности может стать поиск новых клиентов за рубежом. Кроме этого, необходимо постоянно проводить работу по перевооружению основных фондов, так как их изношенность в Украине катастрофическая.

С учетом сказанного, мы допускаем умеренную девальвацию в течение года в рамках 4,5% от текущего курса продажи наличного доллара США. Так, на конец 2013 года доллар может стоить 8,5 грн. Несмотря на то, что на данный момент Украина с МВФ не договорились о сотрудничестве, вероятность получения кредита в текущем году сохраняется, и это выступает поддержкой национальной валюты. Кроме того, ожидаемое постепенное восстановление мировой экономической активности, удачные размещения еврооблигаций, и привлечение денег за счет размещения валютных ОВГЗ смогут сдержать рост курса доллара.

Дмитрий Сологуб, начальник отдела анализа и исследований «Райффайзен Банка Аваль»:

Продолжающийся спад производства в январе, с учетом отрицательных темпов роста во второй половине прошлого года, говорит о том, что рецессия уже практически наступила.

Основными причинами спада производства являются неблагоприятная ситуация в мировой экономике, что сдерживает спрос на украинский экспорт (продукцию металлургии, машиностроения, химической промышленности) и глубокий спад (на 20-30%) в нефтеперерабатывающей промышленности, что связано с практически полной остановкой отечественных нефтеперерабатывающих мощностей по причине их технической отсталости и неконкурентоспособности. Учитывая, что внешний спрос останется слабым, по крайней мере, в 1-й половине 2013 года мы не ожидаем ускорения динамики производства. В результате, темпы роста промпроизводства и ВВП в этом году могут не превысить 1-2%, причем при менее благоприятном развитии событий в мировой экономике нельзя исключать и отрицательных показателей.

Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра:

Никакой рецессии в Украине нет. Причина снижения промышленного производства по итогам января, как и по итогам 2012 года, - эффект Евро-2012. В результате большого объема авральных строительных работ в преддверии футбольного турнира база сравнения получилась завышенной. Поэтому по завершению Евро-2012 началось снижение показателя, т.к. резко упал спрос на металлы и стройматериалы. Пройдет время, и будет зафиксирован рост промпроизводства, и только потому, что поменяется сравнительная база.

Украине необходимо стимулировать производство. Но только не металлургию, а производство продуктов питания, машиностроение. Динамика роста или падения ГМК не зависит от желания власти, отрасль сильно привязана к мировой экономике. А вот производство продуктов питания и машиностроение можно поднять за счет собственных средств. Для этого нужна целевая эмиссия гривны, которая через опять таки целевые кредиты может быть направлена на развитие предприятий этих отраслей. Как вариант, можно рассматривать выпуск НБУ финансовых векселей, которые могут играть роль таких кредитов, но при этом нельзя провоцировать рост инфляции.

Относительно будущего гривни - на данный момент наблюдается гибкий курс. НБУ уже второй месяц подряд не осуществляет интервенций на межбанке. Курс формируется под влиянием спроса и предложения. Курс меняется, но не существенно. Такая динамика сохранится до осени 2013 года. А вот осенью можно ожидать оживление курса - до 8,4 грн/долл., но не выше. Пока нет предпосылок для девальвации гривни. На данный момент большую опасность представляет собой рост инфляции, при чем значительно высший, чем запланировано (6%).

При прогнозировании индекса инфляции на этот год не учитывался роста эмиссии гривни. Посчитали, что ее объем будет идентичен объему 2012 года. Но уже первые месяцы показали, что гривневые запасы банковского сектора растут. А по мере запуска госпрограммы на 2013-2014 годы без эмиссии не обойтись. В данной ситуации рост инфляции должен быть стимулом, а не проблемой экономики. Кроме того, повышение тарифов на ЖКХ тоже спровоцирует повышение инфляции. А ожидаемый рост цен на нефть может сделать дорогим и бензин, и газ, и, соответственно, товары для населения. Поэтому в 2013 году можно ожидать инфляцию близкую к отметке 10%. И это реалии нашей жизни…

Диляра Мустафаева, эксперт Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ):

- На ситуацию в украинской экономике влияют несколько основных моментов: существенная изношенность основных фондов и использование устаревших энергоемких технологий в большинстве отраслей, что повышает себестоимость продукции и снижает ее конкурентоспособность; сильная зависимость от импорта энергоносителей; недостаточная государственная поддержка системообразующих отраслей; снижение спроса на продукцию ряда экспорто-ориентированных отраслей в связи со стагнацией на мировых рынках; высокие ставки по кредитам, неприемлемые для большинства предприятий; недостаточная законодательная защита отечественного производителя (в том числе, связанная с выполнением условий членства в ВТО); высокий уровень коррупции и тенизации деятельности в ряде отраслей.

При этом хотелось бы отметить, что не совсем корректно строить однозначные выводы о развитии промышленности исключительно на динамике производства промышленной продукции в январе. Более показательным является динамика отраслевых показателей за весь год. Это позволяет нивелировать фактор сезонности. Кроме того, при общем показателе спада некоторые отрасли в январе все же демонстрируют рост. В основном это те отрасли, в которых системообразующие предприятия прошли модернизацию.

Что касается рецессии, то в течение 2013 года ситуация, вряд ли, кардинально изменится. Относительно гривни - все будет зависеть от состояния мировой экономики и от стратегии, принятой правительством. В случае либерализации подхода к регулированию курса возможны более значительные его колебания, в том числе, некоторое ослабление.

Игорь Жолонковский, аналитик АО «Эрсте Банк»:

- На данный момент главная задача руководства Украины должна состоять в том, чтобы сделать экономику страны более конкурентоспособной и устойчивой. Необходимо создать максимально способствующий климат для развития бизнеса – упростить условия его ведения, обеспечить своевременное возвращение НДС, внести изменения в нормы об авансовых налоговых платежах, из-за которых бизнесу приходиться изымать деньги из оборотного капитала вместо того, чтобы вкладывать их в развитие и т.д. Благоприятные условия работы будут способствовать улучшению качества украинской продукции, что со временем разрешит вопрос импортозамещения.

Рецессия – это циклическое явление, поэтому временные меры не решат проблемы как таковой. При этом улучшение бизнес-климата будет иметь долгосрочное позитивное влияние, которое поможет не только быть лучше подготовленным к таким периодам экономического цикла, но и в целом оздоровит экономику страны.

Павел Жебривский, лидер Украинской платформы «Собор»:

- Слова «реформа», «модернизация», «улучшение» нивелируются деятельностью власти, сегодняшней и вчерашней.

Девальвация моральных ценностей, в частности, ценности труда отражается на украинской экономике. Если Евросоюз, несмотря на разговоры о рецессии, в прошлом году показал 2% рост ВВП, показатель украинской хозяйственности едва дотянул до 0,2% лишь за счет розничного товарооборота и предоставления финансовых услуг.

Можно говорить, что сегодня Украина стоит впритык к угрозе национальных масштабов. Если олигархия у нас раньше состояла из 5-10 семей, то за последние два года экономика фактически следует моноолигархическому укладу. «Семью Януковича» уже сравнивают с гигантской паутиной, которая опутала уже едва ли не все отрасли страны. Экономика государства не успевает обслуживать аппетиты своей власти.

Благодаря усилиям власти, в стране обесценен человеческий потенциал. Абсолютное большинство украинцев, которое составляет «цвет нации» - молодые и образованные, стремятся выехать за границу, поскольку не видят перспектив у себя на родине, не чувствуют, что они ей нужны.

По моим прогнозам, в этом году мы будем иметь минусовый показатель ВВП. Ожидаем, что и политическая жизнь Украины будет двигаться в русле экономического спада. Бедность работающих людей обусловливает их деградацию. К сожалению, сегодня этот тренд клеймит украинцев, а политики в Верховной Раде, Администрации Президента фактически обслуживают этот процесс.

Р.S.Когдавыходят статданные за январь, они, как обычно, хуже, чем в декабре. Традиционное пояснение «сверху» - зима, праздники, меньше рабочих дней и т.д. Январское производство из года в год "проигрывает" декабрьскому.

Однако, если сравнивать месяц к месяцу предыдущего года, то в нынешнем январе против января 2012 года спад промышленности зафиксирован впервые за последние четыре года.

Стоит напомнить катастрофические показатели кризисного января 2009, когда промышленность упала на 34,1% к январю 2008 (к декабрю-2008 падение составило 16,1%).

После этого провала промышленность начала постепенно выбираться из ямы, но, судя по всему, в нынешнем году опять сорвалась и покатилась вниз. Показательная динамика:

- в январе 2010 года рост промышленного производства составил 11,8% против января 2009 г. (против декабря-2009 - спад 12,5%).

- в январе 2011 года рост промпроизводства составил 9,7% против января 2010 года (против декабря-2010 - спад 14,5%).

- наконец, в январе 2012 года темпы роста в промышленности существенно замедлились, но все равно был зафиксирован рост на 2% против января-2011 (январь-2012 к декабрю-2011 - спад 12,7%).

И давайте уже для полноты картины заглянем в "докризисные" времена. В январе 2008 г. к январю 2007 рост производства составил 5,7%, а в январе 2007 г. к январю 2006-го - производство выросло на 15,8%.

В общем, не январь виноват, что промышленность падает. Но если падение началось с самого начала года - это тревожный звоночек и повод пересмотреть рассчеты и действия. Поскольку сложно давать какие-то позитивные прогнозы и строить большие планы на год текущий, начиная его с "минусовых" показателей. Тут уж надо не искать оправдания для самоуспокоения, а постараться быстро выработать тактику, которая позволит остановить нисходящий тренд и развернуть его в обратную сторону. Не вынуждая самого Президента публично объяснять нерадивым чиновникам, что мешает плохим танцорам. И не пытаясь искать причину к бездействию, вместо метода действия.

Нана Черная (УНИАН)