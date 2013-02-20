Эксперт прогнозирует рост промпроизводства в Украине на уровне 2,5%

Динамика промышленного производства в Украине станет положительной вероятно уже во втором полугодии, при этом по итогам года рост составит 2,5%, сообщила в комментарии агентству УНИАН главный экономист Dragon Capital Елена Белан.

Он отметил, что из-за изменения классификации, используемой при расчете промышленного производства, анализ динамики отдельных секторов промышленности не совсем корректен. И все же можно выделить несколько краткосрочных и долгосрочных факторов, которые способствовали улучшению показателей промышленности в прошлом месяце (в январе 2013 года спад составил 3,2% против 3,9% в декабре 2012 года - УНИАН).

Так среди краткосрочных причин Е.Белан назвала положительный календарный эффект - один дополнительный рабочий день по сравнению с январем 2012 г., резкое увеличение объемов производства оборудования, что помогло сократить темпы падения в секторе машиностроения до -8% г/г с -19% г/г в декабре, и затянувшийся цикл производства сахара, который способствовал ускорению роста в пищевой промышленности до +9,5% г/г с +2,2% г/г в декабре. «Однако улучшение показателей выпуска в металлургии (-9% г/г в январе по сравнению с -12% в декабре) на фоне повышения мировых цен на сталь дает возможность говорить о том, что производство в одном из ключевых секторов украинской экономики, возможно, достигло дна и будет постепенно восстанавливаться», - говорит эксперт.

Кроме того, Е.Белан сообщила, что темпы падения нефтепереработки должны сократиться до нуля в мае с текущих 65-75% на фоне более низкой базы сравнения (в мае прошлого года полностью остановился Лисичанский НПЗ) и могут даже выйти в позитивную зону, если восстановится производство нефтепродуктов хотя бы на одном из простаивающих заводов.

«Учитывая эти факторы, мы ожидаем, что рост промышленного производства вернется в позитивную зону во второй половине года и по результатам 2013 года составит 2,5% г/г», - считает эксперт.

Как сообщал УНИАН, в Украине спад промышленного производства в январе 2013 года по сравнению с январем 2012 года составил 3,2%.

В Украине спад промпроизводства в декабре 2012 года по сравнению с ноябрем 2012 года составил 3,9%, с декабрем 2011 года - 7,6%, а по итогам января-декабря 2012 года (против аналогичного периода 2011 года) - 1,8%.

В 2011 году (январь-декабрь 2011 года против января-декабря 2010 года) промпроизводство в Украине выросло на 7,6%.

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