«Запорожсталь» завершила 2012 год с убытком 2,04 млрд грн

Одно из крупнейших металлургических предприятий Украины Запорожский металлургический комбинат «Запорожсталь» (Запорожье), входящий в горно-металлургическую группу "Метинвест", по итогам работы в 2012 году получил убыток в размере 2,04 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции в Запорожье генеральный директор комбината Ростислав Шурма.

По его словам, 1,5 млрд в общей сумме убытка - «бумажный убыток», образовавшийся в результате приведения отчетности ОАО «Запорожсталь» в соответствие с мировыми критериями с учетом реальной стоимости активов. Еще около 490 млн грн – это убыток, полученный на протяжении первого полугодия 2012 года – т.е. в период до прихода менеджмента нового собственника.

По данным Р. Шурмы, чистый доход «Запорожстали» в 2012 году составил 15 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, 30 июля 2012 года Metinvest B.V., материнская компания одноименной международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы «Метинвест», выкупила у бизнес-группы «Индустриал» контрольный пакет акций комбината «Запорожсталь».

В 2012 году комбинат сократил производство стали на 0,7% по сравнению с 2011 годом - до 3,785 млн тонн. Отгрузка проката предприятием в 2012 году сократилась также на 0,7% - до 3,149 млн тонн. Производство чугуна на «Запорожстали» в 2012 году выросло к предыдущему году на 5,14% - до 3,194 млн тонн.

Справка УНИАН. «Запорожсталь» производит чугун, слябы, разные виды проката. По ряду наименований продукции занимает монопольное положение на национальном рынке.

2011 год предприятие завершило с чистым убытком 124, 1 млн грн, тогда как в 2010 году чистая прибыль составила 241,2 млн грн.

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