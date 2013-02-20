Украина в январе сократила выпуск стали на 4,4%

Производство стали в Украине в январе 2013 года по сравнению с январем 2012 года сократилось на 4,4% - до 2,748 млн тонн, при этом Украина сумела опередить Бразилию, заняв девятое место в мировом рейтинге производителей стали, сообщает Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association).

По информации ассоциации, по итогам января крупнейшим мировым производителем стали с показателем 59,339 млн тонн (+4,6%) остался Китай. Вместе с ним в десятку крупнейших производителей вошли следующие страны: Япония (+2,7%, 8,865 млн тонн), США (-5,8%, 7,26 млн тонн), Индия (+3,8%, 6,6 млн тонн), Россия (-5,7%, 5,705 млн тонн), Южная Корея (-0,4%, 5,751 млн тонн), Германия (+5,4%, 3,55 млн тонн), Турция (-8,8%, 2,859 млн тонн), Украина (-4,4%, 2,748 млн тонн) и Бразилия (-6,1%, 2,62 млн тонн).

В целом в январе 2013 года 62 страны произвели 124,799 млн тонн стали, что на 0,8% больше, чем в январе прошлого года.

Как сообщал УНИАН, по данным World Steel Association, производство стали в Украине в 2012 году составило 32,911 млн тонн, что, несмотря на снижение на 6,9% к уровню 2011 года, сохранило за страной десятое место в мировом рейтинге производителей стали,.

Справка УНИАН. Продукция металлургической отрасли, в которой работают несколько десятков предприятий, занимает важную часть в экспорте Украины и формирует для страны значительную часть валютной выручки.