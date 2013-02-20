Украина представила на выставке в Абу-Даби новую модификацию БТР-4

Украина представила на Международной выставке вооружений IDEX-2013 в Абу-Даби (ОАЭ) новую модификацию бронетранспортера БТР-4 разработки Харьковского КБ им. Морозова (ХКБМ).

Как сообщает пресс-служба ГК «Укрспецэкспорт», в образце машины БТР-4ВМ, размещенном на объединенном стенде ГК «Укроборонпром», продолжена технологическая линия, определяющая легкую адаптивность под требования заказчика, заложенная изначально при проектировании БТР-4.

«Машина готова оперативно изменяться под различные требования заказчика. Скажем, новый БТР-4МВ в отличие от базовой линии адаптирован под установку дополнительной брони. Сделана кормовая аппарель, принятая в странах, ориентированных на стандарты НАТО. Допускается установка иностранного двигателя или шин», - цитирует пресс-служба слова одного из разработчиков данного бронетранспортера, генерального конструктора ХКБМ Александра Веретенникова.

При этом, по его словам, разработчики сохранили базовые узлы, созданные в Украине: такие, как системы вооружения, наведения и прицеливания, трансмиссию, подвеску и др. А.Веретенников объясняет конструктивные особенности БТР-4МВ требованиями инозаказчиков к возможности быстрого интегрирования закупаемой ими техники к существующим эксплуатационным структурам.

«В Украине в полном объеме существуют технические аналоги для производства БТР-4 МВ. Но мы понимаем, что нельзя выйти на чужой рынок с чистого листа, представив абсолютно новую технику. Нужно учитывать особенности существующего там парка бронетехники, системы ее логистики и технической поддержки. Данная модификация демонстрирует нашу готовность к изменению конструкции БТР-4 под конкретные требования заказчика», - сказал А.Веретенников.

Он высказал уверенность в том, что данная техника заинтересует потенциальных заказчиков.

Как сообщили УНИАН в Харьковском конструкторском бюро им. Морозова (ХКБМ), в экспозиции Украины на выставке IDEX-2013, проходящей в Абу-Даби 17-21 февраля, представлены новейший танк «Оплот», бронетранспортер БТР-4МВ, а также боевой модуль «Штурм», разработанные ХКБМ. Кроме того, отметил представитель ХКБМ, в экспозиции Бельгии представлен украинский бронетранспортер БТР-3 с бельгийской башней фирмы СМI.

Справка УНИАН. Колесный бронетранспортер БТР-4 разработан и изготовлен Харьковским конструкторским бюро им. Морозова совместно с ГП «Завод им. Малышева» (Харьков).

БТР-4 предназначен для транспортировки личного состава мотострелковых подразделений и их огневой поддержки. БТР-4 может быть базовой машиной для сил быстрого реагирования и морской пехоты, способен выполнять поставленные задачи в самых сложных климатических условиях.

В конце 2009 года Украина и Ирак подписали контракт на поставку Исламабаду 420 машин БТР-4 на общую сумму 457,5 млн долл. Основной исполнитель контракта – Харьковское КБ им. Морозова, соисполнитель – ГП «Завод имени Малышева». Первая партия БТР-4 для Ирака изготовлена на производственной базе КБ им. Морозова и в количестве 26 единиц отправлена заказчику в апреле 2011 года, вторая (в количестве 62 машин) – в 2012 году.