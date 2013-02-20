«Метинвест» инвестировал в энергетическое оборудование ММК им. Ильича 1,7 млн грн

Группа «Метинвест» инвестировала в систему восстановления энергетического оборудования Мариупольского металлургического комбината имени Ильича 1,7 млн грн, сообщила пресс-служба комбината.

"Группа «Метинвест» на ММК имени Ильича успешно завершила капитальный ремонт турбогенератора №2 на первой теплоэлектроцентрали. Инвестиции в восстановление энергетического оборудования составили около 1 миллиона 700 тысяч гривен", - отметили в пресс-службе комбината.

Согласно сообщению, турбогенератор №2 ТЭЦ-1 задействован в выработке электроэнергии для обеспечения энергетических потребностей комбината и поддержание оборудования в надежном и безопасном состоянии является одним из главных условий эффективной работы всего предприятия.

Программа капремонта турбогенератора включала вскрытие турбины и восстановление в полном объеме вспомогательных узлов и механизмов агрегата: ротора, проточной части турбины, установку подшипников.

"Проведенные ремонтные мероприятия позволили осуществить более точную регулировку и контроль режимов работы агрегата, уменьшить потери пара при выработке электроэнергии", - сообщили на предприятии.

При этом и.о. главного энергетика ММК им. Ильича Владимир Ковальчук отметил, что проведение масштабного капитального ремонта турбогенератора №2 ТЭЦ-1 позволит продлить срок его эффективной работы еще как минимум на 4 года.

Как сообщал УНИАН, группа «Метинвест» инвестировала в систему пылеподавления на доменном цехе ММК 3 млн грн.

В текущем году группа намерена инвестировать 119,4 млн грн на природоохранные цели одного из крупнейших украинских производителей металлургической продукции – Публичного акционерного общества «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича». В декабре 2012 года сообщалось, что группа намерена законсервировать аглофабрику на подконтрольном металлургическом комбинате «Азовсталь» с переносом производства агломерата на запланированную к реконструкции фабрику Мариупольского металлургического комбината им. Ильича. Все эти решения, которые «Метинвест» планировал профинансировать за счет собственных средств, должны были быть направлены на улучшение экологической ситуации в Мариуполе.

Справка УНИАН. «Метинвест» - вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%) во главе с Вадимом Новинским.

ПАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» входит в металлургический дивизион группы «Метинвест». Комбинат полного металлургического цикла производит плоский прокат и трубы из углеродистых, низколегированных и легированных сталей различного назначения: горячекатаные плиты и толстые листы, предназначенные для изготовления магистральных труб, морских судов, сосудов, работающих под давлением, мостовых конструкций, других металлоконструкций.

В 2012 году ММК им. Ильича сократил производство проката на 17% - до 4,329 млн тонн.