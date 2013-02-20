«Запорожсталь» в 2013 году намерена увеличить продажи на внутреннем рынке до 1 млн тонн

Открытое акционерное общество "Запорожский металлургический комбинат «Запорожсталь» (МК «Запорожсталь», г. Запорожье) в 2013 году намерено увеличить продажи металлопродукции на рынке Украины до 1 млн тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, 20 февраля, на пресс-конференции в Запорожье заявил генеральный директор комбината Ростислав Шурма.

По его словам, на сегодняшний день МК «Запорожсталь» реализует на рынках СНГ около 15% производимой продукции, на рынках дальнего зарубежья - около 55% и в Украине - порядка 30% продукции.

В 2012 году МК «Запорожсталь» для потребителей Украины было отгружено 838 тыс. тонн металлопродукции.

«В 2013 г. мы планируем увеличить продажи на внутреннем рынке до 1 млн тонн. И будем делать это в первую очередь за счет замещения импорта, которого на рынке Украины сейчас достаточно много», - заявил Р. Шурма.

При этом гендиректор предприятия отметил, что на комбинате уже разработан комплекс мер, который позволит предоставить отечественным потребителям улучшенные условия.

Объемы производства руководство предприятия в 2013 году рассчитывает сохранить на уровне 2012 года.

«2013 г. для украинской металлургии и для ОАО «Запорожсталь», в частности, будет непростым, но мы рассчитываем сохранить объемы производства на уровне 2012 года, и, конечно же, постараемся обеспечить рост производства и продаж», - сказал Р. Шурма.

Справка УНИАН. Открытое акционерное общество "Запорожский металлургический комбинат «Запорожсталь» (МК «Запорожсталь», г. Запорожье) с 2012 г. входит в горно-металлургическую группу ”Метинвест”. (30 июля 2012 года Metinvest B.V., материнская компания одноименной международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы «Метинвест», выкупила у бизнес-группы «Индустриал» контрольный пакет акций комбината «Запорожсталь»).

Комбинат производит чугун, слябы, разные виды проката. По ряду наименований продукции занимает монопольное положение на национальном рынке.

2011 год предприятие завершило с чистым убытком 124,1 млн грн, тогда как в 2010 году чистая прибыль составила 241,2 млн грн.

В 2012 году комбинат сократил производство стали на 0,7% по сравнению с 2011 годом - до 3,785 млн тонн. Отгрузка проката предприятием в 2012 году сократилась также на 0,7% - до 3,149 млн тонн. Производство чугуна на «Запорожстали» в 2012 году выросло к предыдущему году на 5,14% - до 3,194 млн тонн. Убыток комбината по итогам 2012 г. составил 2,04 млрд. грн.

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