Украина в январе сохранила 7 место в мировом рейтинге производителей чугуна

Украина в январе сохранила за собой 7 место в мировом рейтинге производителей чугуна, несмотря на спад, который составил 5,2% - до 2,345 млн тонн, сообщили на сайте Всемирной ассоциация производителей стали (World Steel Association).

Согласно сообщению, по итогам января 2013 года крупнейшим мировым производителем чугуна с показателем 52,286 млн тонн (-3,6%) остался Китай. Вместе с ним в десятку крупнейших производителей вошли следующие страны: Япония (+6,8%, 7,023 млн тонн), Россия (+0,2%, 4,341 млн тонн), Южная Корея (+0,1%, 3,510 млн тонн), Индия (+7,6%, 3,530 млн тонн), США (-8,8%, 2,530 млн тонн), Украина (-5,2%, 2,345 млн тонн), Бразилия (+6,1%, 2,32 млн тонн), Германия (+1%, 2,25 млн тонн) и Тайвань (+11,2%, 1,02 млн тонн).

Общий объём производства чугуна в 38 странах мира в январе 2013 года по сравнению с январём 2012 года сократился на 1,8% до 89,866 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, производство чугуна в январе 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года выросло на 0,9%, а в сравнении с декабрем - на 7% - до 2,498 млн тонн.

По данным World Steel Association (WSA) в 2012 году по сравнению с 2011 годом производство чугуна в Украине сократилось на 1,3% - до 28,488 млн тонн.

При этом общий объём производства чугуна в 38 странах мира в 2012 году по данным WSA увеличился на 1,7% - до 1100,679 млн тонн (в 2011 году составил 1082,729 млн тонн).

Справка УНИАН. Продукция металлургической отрасли, в которой работают несколько десятков предприятий, занимает важную часть в экспорте Украины и формирует для страны значительную часть валютной выручки.

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