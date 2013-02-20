Азаров поручил правительству проработать вопрос господдержки ГМК

Премьер-министр Украины Николай Азаров поручил правительству проработать вопрос господдержки предприятий горно-металлургического комплекса.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, соответствующее поручение Н.Азаров дал сегодня в ходе заседания Кабинета министров вице-премьер-министрам Юрию Бойко и Александру Вилкулу, а также руководству Минэкономразвития, Минпромполитики, Минэнергоугля, Минфину, Мининфраструктуры и другими органами власти.

В сообщении отмечается, что согласно поручению, правительство должно «обеспечить подготовку предложений по повышению эффективности деятельности предприятий горно-металлургического комплекса, в частности, проработать вопрос предоставления государственной поддержки таким предприятиям».

Как сообщал УНИАН, 5 февраля Президент Украины Виктор Янукович поручил премьер-министру Николаю Азарову создать рабочую группу по вопросам предоставления поддержки предприятиям горно-металлургического комплекса.

В 2012 году украинские металлургические предприятия сократили производство готового проката черных металлов по сравнению с 2011 годом на 5,4% - до 18,457 млн тонн.

Сокращение производства чугуна в 2012 году по сравнению с 2011 годом составило 1,3% - до 28,514 млн тонн.

Общий объем производства металлургической продукции в Украине в 2012 году уменьшился на 5,2% по сравнению с показателем 2011 года.

Справка УНИАН. 30 августа 2012 года Президент Украины Виктор Янукович дал письменное поручение Кабмину, в котором потребовал до 1 октября принять меры по «разработке и внедрению справедливых тарифов для крупных электрометаллургических предприятий». В ответ 1 октября правительство приняло постановление №912, которым обязало ГП «Энергорынок» в период с 1 октября 2012 года по 1 марта 2013 года продавать Запорожскому и Стахановскому ферросплавным заводам электроэнергию по экономически обоснованным тарифам, однако «Энергорынок» сорвал выполнение правительственных постановлений. С 1 декабря 2012 года производство на этих двух предприятиях было частично остановлено.

В начале декабря 2012 года руководство Запорожского и Стахановского ферросплавных заводов обвинило совет государственного предприятия «Энергорынок» в срыве выполнения постановлений правительства об установлении экономически обоснованных тарифов на электроэнергию.

В конце января Кабмин своим постановлением перенес срок действия разрешения электрометаллургическим предприятиям покупать электроэнергию для своих технологических нужд по льготному тарифу, равному оптовой рыночной цене без дотации с 1 февраля до 31 декабря 2013 г.