На выставке в Абу-Даби представили опытный украино-бельгийский образец бронетехники

Бельгийская компания Cockerill на международной выставке вооружений в Абу-Даби (ОАЭ) "IDEX-2013" впервые представила опытный образец бронетехники, созданный на базе украинского БТР-3Е1 и бельгийской башни CSE 90LP, сообщили в пресс-службе госкомпании "Укрспецэкспорт".

"Этот проект – результат двустороннего сотрудничества ГП «Укроборонсервис» и бельгийской СMI", - цитирует пресс-служба директора госпредприятия «Укроборонсервис» Евгения Голубенко.

Он также сообщил, что двусторонний меморандум о сотрудничестве с бельгийской компанией подписан в 2012 году, его цель – совместная разработка и серийное изготовление бронетранспортера, адаптированного под стандарты НАТО, а также поиск новых перспективных рынков.

"Цель адаптации – создание совместного с европейским производителем продукта и выход на новые рынки, где традиционно сильны европейские производители, скажем, в Южной Америке и Ближнем Востоке", - цитирует пресс-служба Е.Голубенко.

Новый боевой модуль позволяет использовать снаряды калибра 90 мм, соответствующие стандартам НАТО.

Проект также предусматривает возможность использования управляемых ракет украинского производства.

Е.Голубенко подчеркнул, что данный проект реализован за счет оборотных средств «Укроборонсервиса» без использования бюджетных средств.

Директор Киевского бронетанкового завода Вадим Шкавро отметил, что данный пример эффективного сотрудничества украинских предприятий с ведущими европейскими компаниями свидетельствует о высоком уровне разработчиков и потенциале производителей, отвечающем жестким мировым стандартам.

"Бельгийская сторона высоко оценила тактико-технические характеристики базовой модели БТР-3Е1, а также его перспективы для совместного продвижения на международном рынке", - сообщил пресс-службе В.Шкавро.

Справка УНИАН. Справка УНИАН. «Укроборонсервис» — дочернее предприятие государственной компании «Укрспецэкспорт», основным направлением деятельности которого является реализация государственных интересов Украины в сфере экспорта и импорта продукции и услуг военно-технического и специального назначения.