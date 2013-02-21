Две кипрские компании увеличили долю в Кременчугском сталелитейном заводе

Кипрские компании «Сертако Лимитед» и «Девисал Лимитед» увеличили свою долю в Кременчугском сталелитейном заводе до 29% и 19,6% соответственно.

Об этом говорится в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Согласно сообщению, пакет акций компании «Сертако Лимитед» вырос до 153 397 507 млн акций, что составляет 29,02540%, а пакет «Девисал Лимитед» увеличился до 103 466 840 акций - 19,57767%.

При этом украинская холдинговая компания "Теко-Днепрометиз" и кипрская компания «Латинайзен Лимитед» вышли из состава держателей акций Кременчугского сталелитейного завода.

Справка УНИАН. ПАО «Кременчугский сталелитейный завод» является ведущим предприятием современного литейного производства Украины по изготовлению стального литья для грузовых вагонов и большегрузных автомобилей. Завод также производит широкий ассортимент стального и чугунного литья различных конфигураций по чертежам заказчиков.

В 2012 году завод получил чистую прибыль в размере 18,791 млн грн, тогда как по итогам 2011 года чистый убыток составил 21,465 млн грн.