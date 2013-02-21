Снижение индекса производства базовых отраслей Украины в январе замедлилось до 1,6%

Снижение индекса производства базовых отраслей (ИПБО) в январе 2013 года замедлилось до 1,6% в годовом выражении со снижения на 4% в декабре прошлого года, сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Как отмечает Нацбанк, положительный вклад в изменение ИПБО (0.5 п. п.) обеспечило сельское хозяйство, объемы производства которого в январе выросли на 5,6% в годовом выражении.

«Динамика отрасли в зимний период почти полностью определяется развитием животноводства, рост объемов которого сохранялся в течение второй половины прошлого года и в январе текущего», - отмечают в НБУ.

При этом указывается, что внутренний инвестиционный спрос остался на низком уровне. Снижение объемов строительных работ в январе составило 15,2% в годовом выражении. Дополнительным негативным фактором развития отрасли были сложные погодные условия в январе вследствие чрезмерного количества осадков.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2012 года снижение ИПБО было на уровне ноябрьского показателя - 4% в годовом выражении, за 2012 год зафиксировано снижение 1,7%.

В Украине спад промышленного производства в январе 2013 года по сравнению с январем 2012 года составил 3,2%.

В декабре 2012 года по сравнению с ноябрем 2012 года спад промпроизводства составил 3,9%, с декабрем 2011 года - 7,6%, а по итогам января-декабря 2012 года (против аналогичного периода 2011 года) - 1,8%.

В 2011 году (январь-декабрь 2011 года против января-декабря 2010 года) промпроизводство в Украине выросло на 7,6%.