Депутат предлагает запретить торговлю секонд-хендом в Украине

Народный депутат Виталий Немилостивый предлагает запретить оптовую и розничную торговлю бывшими в употреблении одеждой и обувью.

Об этом говорится в законопроекте №2320 «О запрете оптовой торговли, кроме комиссионной, бывших в употреблении текстильных изделий, одежды и обуви», внесенном в парламент 18 февраля 2013 года.

Документом предлагается запретить субъектам хозяйствования осуществлять деятельность по оптовой торговле б/у одеждой и обувью, розничной торговле б/у текстильными изделиями, одеждой и обувью в магазинах и на лотках, кроме комиссионной торговли.

Как указывается в пояснительной записке, необходимость принятия законопроекта обосновывается тем, что ежегодно увеличивается насыщение внутреннего рынка одеждой и обувью, бывшими в употреблении.

В 2012 году объем товаров, ввезенных на территорию Украины, составил 98,6 тыс. тонн. А за последние 5 лет он составил 447 843 000 кг (по 10 кг на каждого украинца).

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