«Богдан» выиграл тендер на поставку 38 троллейбусов в Польшу

Украинская автомобильная корпорация «Богдан» вместе с партнером - польской компанией Ursus S.A. победили в тендере на поставку 38 троллейбусов на ориентировочную сумму 16 млн долл. в город Люблин (Польша).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

По результатам открытого тендера акцепт объявлен в пользу ГП «Автосборочный завод №1» АО «АК «Богдан Моторс» и Ursus S.A., объединившихся в консорциум для совместного участия в тендере.

По данным пресс-релиза, размещенного на сайте компании Ursus S.A., сумма контракта составляет 52,8 млн злотых.

В рамках тендера предложение «Богдан»-Ursus оказалось выгоднее предложения конкурентов — польской компании Solaris Bus & Coach S.A.

Проект включает в себя производство и поставку 38 новых низкопольных троллейбусов для нужд муниципального управления городского транспорта польского города Люблин.

Согласно договоренности, конечная сборка троллейбусов будет осуществляться компанией Ursus S.A. непосредственно в Люблине.

«В условиях отсутствия стимулирования рынка и отсутствия поддержки внутреннего производителя со стороны государства, компания вынуждена искать партнеров в лице европейских компаний для поддержания производства», - прокомментировал результат тендера глава пресс-службы корпорации «Богдан» Сергей Красуля.

По его словам, почти половина троллейбусной техники, закупленной государством и муниципалитетами за бюджетные средства в 2012 году, уже была в употреблении.

Справка УНИАН. Корпорация "Богдан" создана в феврале 2005 года с целью реализации инвестиционных проектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов. В настоящее время корпорация «Богдан» имеет два современных завода: по производству легковых автомобилей в Черкассах мощностью 120-150 тыс. автомобилей (выпускает автомобили Lada и Hyundai, а также автомобили под собственным брендом) и по производству автобусов и троллейбусов в Луцке мощностью 6 тыс. штук. До кризиса, разразившегося в конце 2008 года, «Богдан» инвестировал в модернизацию производства более 400 млн долл.

Компания Ursus S.A. занимается производством и продажей в сегменте машин и устройств для сельского хозяйства.

Производственные предприятия располагаются в Люблине, Добром Месте и Малых Бедашках.