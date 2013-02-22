"Запорожтрансформатор" откроет представительство в Индии

Крупнейший в Украине производитель трансформаторного оборудования «Запорожтрансформатор» ("ЗТР") принял решение об открытии представительства в Республике Индия

Об этом сообщается в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

"Причиной принятия данного решения является необходимость удовлетворения спроса покупателей на продукцию", - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, представительство "ЗТР" будет содействовать полному удовлетворению спроса покупателей на продукцию и товары, а также продвижению на рынке Республики Индии производимой продукции. Представительство будет полномочно заключать договоры и соглашения.

Представительство также будет содействовать в осуществлении других видов деятельности с соблюдением законодательства Украины и Республики Индия.

Как сообщал УНИАН, в 2013 году предприятие произвело отгрузку шести автотрансформаторов 500 МВА 765/400 кВ для индийской государственной сетевой компании Power Grid Corporation of India Ltd (PGCIL), данные трансформаторы – первая партия заказа, в соответствии с которым ЗТР должен поставить 13 трансформаторов собственного производства.

Справка УНИАН. ПАО «Запорожтрансформатор» является одним из крупнейших в мире производителей трансформаторного оборудования с опытом поставок в 85 стран. Предприятие производит силовые трансформаторы, электрические реакторы, системы мониторинга трансформаторов.