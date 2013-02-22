"Мотор Сич" в 2012 году получила 2 млрд грн чистой прибыли

Одно из ведущих предприятий по выпуску авиационных двигателей и газотурбинных установок "Мотор Сич" в 2012 году получило чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 1,999 млрд грн.

Об этом говорится в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

При этом показатель выручки предприятие не предоставляет.

Согласно сообщению, общее количество активов предприятия в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличилось на 20,5% - до 12,164 млрд грн.

По предоставленным предприятием данным, согласно национальным стандартам бухгалтерской отчетности в 2012 году по сравнению с 2011 годом предприятие увеличило чистую прибыль на 56,4% до 2,096 млрд грн, при этом выручка компании от реализации продукции в 2012 году составила 7,249 млрд грн, а чистая выручка - 7,130 млрд грн.

Справка УНИАН. ПАО «Мотор Cич» – одно из крупнейших украинских машиностроительных предприятий, производит авиадвигатели для вертолетов Ми-8/Ми-17, Ка-226, самолетов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130 и др., агрегаты для перекачки газа и энергетическое оборудование. Предприятие производит детали для 95% эксплуатируемых в России авиационных двигателей.

В 2011 году чистая прибыль "Мотор Сич" по украинским стандартам бухгалтерской отчетности составила 1,34 млрд грн.