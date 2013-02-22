Енакиевский метзавод в 2012 году сократил чистую прибыль на 72,1%

Одним из мировых лидеров по производству товарной заготовки "Енакиевский металлургический завод" в 2012 году сократил чистую прибыль на 72,1% - до 69,431 млн грн

Об этом говорится в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

При этом показатель выручки предприятие не предоставляет.

Согласно сообщению, общее количество активов предприятия в 2012 году по сравнению с 2011 годом сократилось на 33,8% - до 20,035 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, «Енакиевский металлургический завод» в январе 2013 года по сравнению с первым месяцем 2012 года нарастил производство проката на 5% - до 249 тыс. тонн.

Справка УНИАН. ПАО «ЕМЗ» является одним из мировых лидеров по производству товарной заготовки. В группу входят ПАО «Енакиевский металлургический завод» и украинско-швейцарское совместное предприятие ООО «Метален», которые осуществляют хозяйственную деятельность на одной производственной площадке и имеют единый производственный цикл. Компания производит катаную и литую заготовку, стержневой прокат, а также различные сортовые профили (балки, швеллеры, уголки и др.). «ЕМЗ» входит в Металлургический дивизион Группы «Метинвест».

Енакиевский металлургический завод в 2012 году нарастил производство проката на 4,3% относительно 2011 года - до 2,67 млн тонн.

Предприятие выплавило 2,73 млн тонн стали - на 2,3% больше, производство чугуна выросло на 5,2% - до 2,465 млн тонн.