Минобороны Украины заинтересовано в Ан-70 - Лебедев

Брюссель . Министерство обороны Украины заинтересовано в завершении строительства самолета Ан-70 и принятии его на вооружение украинской армии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр обороны Украины Павел Лебедев сегодня украинским журналистам в Брюсселе.

«Мы заинтересованы в завершении строительства этого типа самолета, который отвечает всем современным требованиям, поэтому он будет достроен и будет принят на вооружение Министерством обороны», - подчеркнул П.Лебедев.

При этом он отметил, что речь о передаче российской стороне самолета Ан-70 не идет.

Министр добавил, что существующее соглашение между Украиной и Россией о совместном производстве Ан-70 пока не полностью выполняется российской стороной.

Как сообщал УНИАН, Ан-70 принадлежит к новому поколению средних военно-транспортных самолетов короткого взлета и посадки. В сентябре 2012 года была утверждена схема кооперации ГК «Антонов» (Киев) и ОАО «Казанское авиационное объединение им. Горбунова» (КАПО) по производству самолетов Ан-70.

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