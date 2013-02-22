Депутат предлагает установить нулевую пошлину на импорт металлолома

Народный депутат от Партии регионов Дмитрий Шпенов предлагает Верховной Раде вернуться к нулевой пошлине на импорт металлолома, отменив 5-процентную пошлину, которая действует с 1 января 2013 года.

Зарегистрированный депутатом законопроект "О внесении изменений в Таможенный тариф, утвержденный Законом Украины "О Таможенном тарифе Украины" размещен на официальном веб-портале Верховной Рады Украины.

"Пошлина на уровне 5% на ввоз лома и отходов черных металлов введена в Украине с 01.01.2013 года. К этому времени пошлина при импорте указанной продукции в Украину не взималась, т.е. к началу 2013 года государственный бюджет Украины не пополнялся доходами от взимания пошлины на импорт данной продукции", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Мотивируя необходимость принятия данного документа, Д.Шпенов отмечает, что прогноз баланса потребления и заготовки металлолома демонстрирует рост зависимости внутреннего рынка этого сырья от импортных поставок в течение ближайших 10 лет, что в случае сохранения данной пошлины может привести к дополнительным расходам украинской сталелитейной промышленности и падению конкурентоспособности отечественной металлопродукции на внешних рынках.

Он также отмечает, что, согласно данным Государственной службы статистики, за 11 месяцев 2012 года в Украину было ввезено 96,9 тыс. тонн лома и отходов черных металлов, из них более 86,8 тыс. тонн импортировано из стран СНГ, с которыми в последнее время действует режим свободной торговли, т.е. при ввозе товара пошлина взимается по ставке 0%. Таким образом, основная часть лома, ввозимого в Украину, не подлежит обложению импортной пошлиной.

"Существенных поступлений в государственный бюджет действие импортной пошлины в дальнейшем не принесет", - отмечает Д.Шпенов.

По его словам, принятие данного законопроекта позволит увеличить объемы выплавки стали путем наполнения импортным сырьем внутреннего рынка, который в настоящее время испытывает дефицит стратегического сырья для горно-металлургического комплекса, лома и отходов черных металлов.

Как сообщал УНИАН, по данным экспертов государственного предприятия "Укрпромвнешэкспертиза", в течение ближайших трех лет дефицит лома в Украине вырастет более чем вдвое - до 1,1 млн тонн в 2015 году с 537 тыс. тонн в 2012 году, что в конечном итоге приведет к резкому сокращению объемов вывоза лома.

Кабинет министров постановлением №388 от 3 мая 2012 утвердил предельные объемы экспорта лома черных металлов из Украины в 2012 году в объеме 900 тыс. тонн.

17 декабря 2010 года Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые Законы Украины» (относительно операций с металлоломом). Согласно документу, срок снижения Украиной экспортных пошлин на металлолом с 24% до 21% перенесен с 2011 года на 2014 год.

Согласно условиям вступления Украины в ВТО, экспортная пошлина на металлолом в размере 30% с 2009 года должна ежегодно снижаться на 3%. С 1 января 2010 года размер пошлины снижен до 24%.