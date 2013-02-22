«Метинвест» в прошлом году сократил прибыль на 76%

Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний «Метинвест» в 2012 году получила чистую прибыль в размере 454 млн долл., что на 76% меньше по сравнению с 2011 годом.

Об этом говорится в отчете по предварительным финансовым результатам за полный 2012 год, обнародованном на сайте компании.

Согласно отчету, в 2012 году по сравнению с 2011 консолидированная выручка снизилась на 11% - до 12,57 млрд долл., что обусловлено падением выручки Металлургического дивизиона и Горнодобывающего дивизиона на 12% и 10%, соответственно. Скорректированный показатель EBITDA за этот период снизился на 44% - до 1,99 млрд долл. Суммарный размер кредитов и займов составил 4,04 млрд долл., денежные средства и их эквиваленты - 530 млн долл. Капитальные затраты снизились на 36% - до 751 млн долл.

В отчете сообщается, что в 2012 году по сравнению с 2011 годом производство стали снизилось на 13% - до 12,459 млн тонн, добыча коксующегося угля выросла на 3% - до 11,623 млн тонн, производство железорудного концентрата – на 1% - до 36,224 млн тонн.

Как сообщает компания, данные показатели являются предварительными, не были предметом аудита или проверки и могут отличаться от годового финансового отчета, подготовленного в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Справка УНИАН. «Метинвест» - вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%) во главе с Вадимом Новинским.