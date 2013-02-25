Макеевский метзавод в 2012 году сократил чистый убыток на 77%

Макеевский металлургический завод, являющейся филиалом Енакиевского метзавода и входящий в группу «Метинвест», в 2012 году сократил чистый убыток на 77% по сравнению с 2011 годом - до 101,244 млн грн с 439,588 млн грн.

Об этом сообщается в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

При этом показатель выручки компании не указывается.

Согласно сообщению, общее количество активов компании в 2012 году сократилось на 9,7% по сравнению с 2011 годом - до 4,591 млрд грн.

Справка УНИАН. ЧАО «Макеевский металлургический завод» является филиалом Енакиевского метзавода и входит в группу “Метинвест”.

ПАО «Енакиевский металлургический завод» является одним из мировых лидеров по производству товарной заготовки.

Енакиевский метзавод в 2012 году нарастил производство проката на 4,3% относительно 2011 года - до 2,67 млн тонн.

«Метинвест» - вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний.

Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%).