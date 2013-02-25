Криворожский железорудный комбинат в 2012 году сократил чистую прибыль на 57%
Ведущее предприятие Украины по добыче железной руды подземным способом Криворожский железорудный комбинат в 2012 году сократил чистую прибыль на 57,2% по сравнению с 2011 годом - до 772,156 млн грн с 1,803 млрд грн.
Об этом говорится в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).
При этом показатель выручки предприятия за отчетный период не указывается.
Согласно сообщению, общее количество активов предприятия в 2012 году по сравнению с 2011 годом сократилось на 5,4% - до 4,448 млрд грн.
Справка УНИАН. ПАО "Криворожский железорудный комбинат" - правопреемник ПО "Кривбассруда", является крупнейшим предприятием Украины по добыче железной руды подземным способом.
В структуру комбината входят четыре шахты: "Родина", "Гвардейская", имени Ленина и "Октябрьская". Их работу обеспечивают вспомогательные подразделения: ремонтно-механический завод, шахтостроительное и шахтомонтажное управления, автобаза, управление железнодорожного транспорта, ремонтно-строительный и энергетический цеха, центральная энерголаборатория, база материально-технического снабжения.
По данным комбината на конец 2010 года, 99,88% его акций принадлежали компании Starmill Limited.
Криворожским железорудным комбинатом управляют на партнерских началах группа "Метинвест" и группа "Приват".