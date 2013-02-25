Минагропрод обсуждает с «Ростсельмашем» возможность совместного производства сельхозтехники

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины обсуждает с крупнейшим российским производителем сельскохозяйственной техники — компанией «Ростсельмаш» возможность организации совместного производства.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«Стороны обменялись мнениями о состоянии дел в машиностроении, в частности, о проблемных вопросах «Ростсельмаша» на рынке техники в Украине и о возможности организации здесь совместного производства техники», - сказано в сообщении пресс-службы.

При этом уточняется, что на переговорах была достигнута предварительная договоренность о разработке проектов совместного производства на территории Украины высокопроизводительных зерноуборочных комбайнов и тракторов.

«Проекты будут представлены украинской стороне до конца марта», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля был подписан меморандум о сотрудничестве между отраслевыми ассоциациями Украины и Германии о привлечении немецких компаний к возрождению украинского сельскохозяйственного машиностроения.

По данным Минагропрода, за год украинские сельхозпроизводители закупают техники на сумму около 4 млрд грн.

В начале ноября 2012 года Верховная Рада Украины приняла закон о кредитовании по спецрежиму предприятий отечественного машиностроения для агропромышленного комплекса.

По данным Госстата, в 2012 году в Украине было произведено 4,8 тыс. тракторов, что на 22,7% меньше, чем в 2011 году

Справка УНИАН. «Ростсельмаш» – это группа компаний, состоящая из 13 предприятий со сборочными производствами, расположенными в России, США, Канаде, Украине и Казахстане. Совокупный оборот компании составляет более 1 млрд. долл. «Ростсельмаш» занимает прочные позиции в пятерке крупнейших мировых производителей сельхозтехники.

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