Комсомольское рудоуправление в 2012 году сократило чистую прибыль на 31,9%

Комсомольское рудоуправление, входящее в группу «Метинвест», в 2012 году сократило чистую прибыль на 31,9% по сравнению с 2011 годом - до 67,883 млн грн с 99,681 млн грн.

Об этом говорится в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

При этом показатель выручки предприятия за отчетный период не указывается.

Согласно сообщению, общее количество активов предприятия в 2012 году по сравнению с 2011 годом сократилось на 1% - до 963,047 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, в январе Комсомольское рудоуправление инвестировало около 20 млн грн в строительство технологической линии по доставке известняка с Жеголевского карьера на дробильно-обогатительную фабрику.

В 2012 году группа «Метинвест» инвестировала в капитальное строительство и ремонт оборудования Комсомольского рудоуправления более 24 млн грн.

Справка УНИАН. Комсомольское рудоуправление (Старобешевский район, Донецкая обл.) входит в состав горнодобывающего дивизиона группы «Метинвест» с 2011 года и является одним из крупнейших поставщиков флюсового известняка в Украине.

Рудоуправление специализируется на добыче и переработке флюсовых известняков Каракубского месторождения.

Общий объем месторождения для дальнейшей разработки составляет приблизительно 400 млн тонн.

Комсомольское рудоуправление является поставщиком флюсовых известняков, которые используются в металлургической, химической, сахарной промышленности, а также в строительстве.

«Метинвест» - вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний.

Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%) во главе с Вадимом Новинским.