Кабмин создал рабочую группу по поддержке ГМК

Кабинет Министров Украины принял решение о создании рабочей группы по обработке вопросов предоставления государственной поддержки предприятиям горно-металлургического комплекса (ГМК).

Текст соответствующего постановления Кабмина №114 от 11 февраля 2013 года размещен на правительственном портале.

Согласно сообщению, также Кабмин утвердил положение о рабочей группе, согласно которому основной ее задачей будет проведение анализа и изучение вопросов предоставления господдержки предприятиям ГМК, рассмотрение и изучение проблемных вопросов, связанных с их деятельностью, а также подготовка рекомендаций по определению путей, механизмов и способов их решения.

Также группа будет заниматься содействием обеспечению координации работы предприятий ГМК с целью недопущения снижения объемов производства продукции, подготовкой предложений относительно совершенствования нормативно-правовой базы в сфере обеспечения деятельности предприятий, повышения эффективности деятельности и устранения отрицательных факторов, препятствующих стабильной работе предприятий ГМК.

В состав рабочей группы вошли представители правительства, предприятий и ассоциаций, при этом данная рабочая группа является временным консультативно-совещательным органом Кабинета министров Украины.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай Азаров поручил правительству проработать вопрос господдержки предприятий горно-металлургического комплекса. По его словам, правительство должно «обеспечить подготовку предложений по повышению эффективности деятельности предприятий горно-металлургического комплекса, в частности, проработать вопрос предоставления государственной поддержки таким предприятиям».

Ранее, 5 февраля, Президент Украины Виктор Янукович поручил премьер-министру Николаю Азарову создать рабочую группу по вопросам предоставления поддержки предприятиям горно-металлургического комплекса.

Справка УНИАН. В 2012 году украинские металлургические предприятия сократили производство готового проката черных металлов по сравнению с 2011 годом на 5,4% - до 18,457 млн тонн, чугуна – на 1,3%, до 28,514 млн тонн.

Общий объем производства металлургической продукции в Украине в 2012 году уменьшился на 5,2% по сравнению с показателем 2011 года.

Продукция металлургической отрасли, в которой работают несколько десятков предприятий, занимает важную часть в экспорте Украины и формирует для страны значительную часть валютной выручки.