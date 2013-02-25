Беларусь будет финансово поддерживать экспортеров в ряде стран

Минск. В Беларуси прорабатывают возможность заключения соглашений с финансовыми институтами Украины, Молдовы, Южно-Африканской Республики и ряда других стран о предоставлении ими льготных кредитов на закупку белорусской техники.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщил на пресс-конференции заместитель министра иностранных дел Беларуси Александр Гурьянов.

«По поручению правительства проводится работа, чтобы положения указа Президента Беларуси № 466 расширить за счет включения в схему таких стран, как Украина, Молдова и ЮАР. Есть наработки и по Индонезии», - отметил А.Гурьянов.

По его словам, финансирование осуществляет банковское учреждение той страны-получателя, куда идет белорусская продукция.

«В свою очередь, правительство Беларуси обеспечивает компенсации процентной ставки для потребителей этих кредитных ресурсов. Такая схема довольно успешно уже несколько лет действует в России в ходе сотрудничества со Сбербанком РФ. Фактически Сбербанк России обеспечивал кредитование российских покупателей белорусской техники, а правительство снижало ставки по кредитам для того, чтобы эта кредитная поддержка была привлекательной», - пояснил А.Гурьянов.

Справка УНИАН. На 2013 год правительству Беларуси поставлена задача обеспечить прирост экспорта к 2012 году на 15,5%. При этом для загранучреждений в страновом разрезе доведены даже более существенные показатели - темпы роста экспорта в среднем на 19%.