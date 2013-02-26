Евросоюз закрыл антидемпинговые дела по импорту украинских труб

Европейский Союз закрыл антидемпинговые дела в отношении импорта украинских труб, говорится в решении Европейской комиссии, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно сообщению, в своем письме в Европейскую комиссию от 23 ноября 2012 года заявители - металлургические компании Европейского Союза - официально отозвали свою жалобу в отношении антидемпингового расследования.

Согласно правилам Европейской комиссии, делопроизводство может быть прекращено, если жалоба снимается заявителем.

В результате комиссия сделала вывод о том, что антидемпинговое расследование в отношении импорта стальных труб из Македонии, Турции и Украины должно быть прекращено.

«Антидемпинговое расследование в отношении импорта стальных труб, происхождением из Македонии, Турции и Украины, прекращается», - отметили на сайте ЕС.

При этом данное решение вступает в силу на следующий день после его опубликования в Официальном журнале Европейского Союза, опубликованном на сайте Европейской комиссии 14 февраля.

Антидемпинговые дела были открыты в Европейском Союзе в марте 2012 года в отношении импорта стальных труб из Украины, Турции и Македонии.

«Европейский импорт восстановится! Мы считаем, что компании-заявители забрали обвинения потому, что не было найдено никаких доказательств демпинга продукции в Европейский Союз», - отметил генеральный секретарь ассоциации турецких производителей стальных труб (CEBID) Мехмет Зерен.

Как сообщал УНИАН, Украина в первом полугодии 2013 года сможет поставить в страны Таможенного союза – Россию, Беларусь и Казахстан – стальные трубы без уплаты таможенных пошлин в объеме 171 тыс. тонн.

По данным Государственной службы статистики, украинские металлургические предприятия в январе сократили производство стальных труб по сравнению с первым месяцем 2012 года на 44,8% - до 106 тыс. тонн.

В 2012 году украинские металлургические предприятия сократили производство стальных труб по сравнению с 2011 годом на 8,2% - до 2,184 млн тонн.

В 2012 году, по информации Гостаможслужбы, Украина по сравнению с 2011 годом сократила выручку от экспорта стальных труб на 8,2% - до 1,875 млрд долл. Импорт стальных труб в прошлом году вырос на 14,9% до 180,7 млн долл. В натуральном выражении экспорт труб уменьшился на 6% - до 1,545 млн тонн, а импорт - на 2% - до 80,865 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Продукция металлургической отрасли, в которой работают несколько десятков предприятий, занимает важную часть в экспорте Украины и формирует для страны значительную часть валютной выручки.

Крупнейшими производителями труб в стране являются «Харцызский трубный завод», «Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод», «Интерпайп Нико-Тьюб», «Интерпайп Новомосковский трубный завод», «Луганский трубный завод» и «Коминмет».