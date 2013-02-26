Набсовет «Донецкстали» переизбрал своего главу

Наблюдательный совет металлургического завода "Донецксталь" своим решением от 25 февраля переизбрал главой набсовета Юрия Филатова.

Об этом говорится в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, Ю. Филатов избран на срок 3 года.

При этом также были переизбраны члены правления, а Наталия Лобачова, которая занимала пост члена правления, назначена на должность члена наблюдательного совета.

Как сообщал УНИАН, «Донецксталь - металлургический завод» в 2012 году по сравнению с 2011 годом сократил чистую прибыль на 62,7% - до 442,029 млн грн.

Справка УНИАН. «Донецксталь - металлургический завод» вместе с десятком других структур входит в группу «Донецксталь». Помимо металлопродукции, группа производит кокс, железорудный концентрат и агломерат. Завод контролируется структурами бизнесмена Виктора Нусенкиса.

Производство чугуна на предприятии в 2012 году выросло по сравнению с 2011 годом на 5% - до 1,273 млн тонн, производство листа упало в 4,1 раза до 80,3 тыс. тонн, а сортовой стали - сократилось на 24,6%, до 74,1 тыс. тонн.