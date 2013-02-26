Россия не откажется от сотрудничества с Украиной по ракетам «Зенит»

Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» не откажется от сотрудничества с предприятиями космической отрасли Украины по ракетам-носителям типа «Зенит» из-за единичного отказа бортового источника мощности, заявил РИА «Новости»глава РКК Виталий Лопота.

Напомним, пуск ракеты-носителя «Зенит-3SL» со спутником Intelsat-27 с «Морского старта» 1 февраля 2013 года завершился неудачей - ракета и спутник упали в Тихий океан. По словам первого заместителя председателя военно-промышленной комиссии при правительстве РФ Ивана Харченко, причиной аварии стала неисправность бортового источника мощности, произведенного в Украине, к российской технике претензий нет.

«Отказ бортового источника мощности произошёл впервые. При этом успешно прошло около 80 пусков «Зенитов» с данным типом бортового источника мощности. Причина выявлена и локализована, разработаны мероприятия по дополнительным проверкам. Все специалисты в Днепропетровске сейчас заняты устранением проблемы», - заверил В.Лопота.

По его словам, в любом случае РКК «Энергия» не откажется от использования «Зенитов». «Это ракета, равной которой в мире просто нет. Сомнений в её дальнейшем использовании у нас также нет и не было», - сказал В.Лопота. Он добавил, что пусковой морской комплекс, ракета «Зенит 3SL» и разгонный блок ДМ - это проверенные средства выведения, сочетающее в себе лучшие технологии ракетостроения последних десятилетий.

В то же время, интерес к приобретению эксклюзивного плавучего космодрома уже проявляют зарубежные заказчики. Как сообщил РИА Новости источник, близкий к переговорному процессу, уже как минимум, две организации, одна из которых - крупнейшая американская ракетно-космическая корпорация Lockheed Martin, а другая - украинская компания, выразили заинтересованность в обсуждении возможности покупки «Морского старта» у РКК «Энергия».

Справка УНИАН. ГП «КБ «Южное» является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в мире конструкторских бюро, владеющим передовыми технологиями и участвующим в программах «Морской старт», «Наземный старт», «Днепр», «Циклон-4», «Антарес II», «Маяк». До 98% бюджета КБ формируют коммерческие проекты сотрудничества с ракетно-космическими предприятиями России, Казахстана, Европы, США, Бразилии.

Проект «Морской старт» - пока единственный в мире проект, который осуществляет запуски из района экватора с плавучей платформы в Тихом океане. За счет выгодного местоположения точки старта ракеты-носители "Зенит-3SL" могут выводить на орбиту спутники значительно большей массы, чем с наземных космодромов, расположенных вне экваториальной зоны.