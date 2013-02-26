«Енакиевский коксохимпром» в 2012 году увеличил чистый убыток в 18 раз

Один из старейших заводов коксохимической промышленности «Енакиевский коксохимпром», принадлежащей бизнесмену Ринату Ахметову, в 2012 году увеличил чистый убыток в 18,1 раз до 194,798 млн грн, тогда как по итогам 2011 года чистый убыток составил 10,769 млн грн.

Об этом говорится в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

При этом показатель выручки предприятия за отчетный период не указывается.

Согласно сообщению, общее количество активов предприятия в 2012 году по сравнению с 2011 годом сократилось на 54% - до 453,787 млн грн с 985,481 млн грн.

Как сообщал УНИАН, Антимонопольный комитет в конце 2012 года разрешил System Capital Management Limited (СКМ) приобрести контрольные пакеты акций «Енакиевского коксохимпрома» и «Донецккокса»

Справка УНИАН. ЧАО «Енакиевский коксохимпром» — один из старейших заводов коксохимической промышленности Донбасса, предприятие с полным циклом переработки углей в кокс и коксохимическую продукцию.

Основной вид деятельности «Енакиевского коксохимпрома» — производство из угольной шихты кокса, коксового газа, химических продуктов коксования.

На заводе выпускается около 20 видов продукции, а проектная мощность по производству кокса составляет 1,065 млн тонн в год, производство сульфата аммония — 14,8 тыс. тонн в год.

Коксовая и химическая продукции завода реализуются как на украинском рынке, так и поставляется в Россию, Индию, Китай, Казахстан, Таджикистан, Германию, Грузию, Турцию, США, Румынию, Болгарию, Бразилию.

В группу компаний СКМ входят компании «Метинвест» и ДТЭК, Первый Украинский Международный Банк и Ренессанс-Капитал, АСКА и АСКА-Жизнь, телекоммуникационная группа Vega, Медиа Группа «Украина» и издательский холдинг «Сегодня Мультимедиа», ЭСТА Холдинг (недвижимость), Украинский Ритейл (розничная торговля), UMG (добыча глин), Параллель (оператор рынка нефтепродуктов), HarvEast (сельское хозяйство), Украинский Аптечный Холдинг, машиностроительный холдинг «Горные машины», транспортный холдинг «Портинвест», транспортно-экспедиторская компания «Лемтранс» и другие.

100% акций компании СКМ принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову.