В КБ «Южное» признают, что «Зенит» упал из-за детали, изготовленной в Украине

В днепропетровском конструкторском бюро «Южное» признают, что причиной падения 1 февраля ракеты-носителя «Зенит-3SL» стал отказ бортового источника мощности, разработанного и изготовленного украинскими специалистами.

Об этом в эксклюзивном комментарии УНИАН сообщил заместитель руководителя центра информационных связей КБ "Южное" Анатолий Карманов.

«Действительно, причиной падения стал отказ бортового источника мощности. Сейчас специалисты выясняют причины», - сообщил А.Карманов.

Бортовой источник мощности был разработан в Конструкторском бюро "Южное" и изготовлен на отечественном заводе "Южмаш".

Напомним, авария произошла 1 февраля 2013 года. Запущенная в рамках международного проекта «Морской старт» с плавучей пусковой платформы «Одиссей» в Тихом океане ракета «Зенит-3SL» упала в воду на 12-й секунде полета. Носитель должен был вывести на орбиту американский спутник связи «Intelsat 27», который был уничтожен в результате аварии. Этот старт стал четвертой неудачей для «Морского старта». Последняя авария произошла шесть лет назад.

26 февраля 2013 года первый заместитель руководителя военно-промышленной комиссии при правительстве РФ Иван Харченко сообщил, что причиной аварии ракеты-носителя «Зенит-3SL» стала неисправность блоков, изготовленных в Украине, к российской технике претензий нет. Он также добавил, что Роскосмосу поручено провести проверку финансово-экономической деятельности в рамках данного международного проекта и доложить правительству РФ, что делать дальше, поскольку по международным договоренностям, за деятельность российских предприятий (95% «Морского старта» принадлежит РКК «Энергия») ответственность несет РФ.

До 2009 года запуски ракет осуществлялись компанией Sea Launch Company (SLC), учредителями которой были американская корпорация Boeing, норвежская компания Kvaerner, российская Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия", а также КБ "Южное" и «Южмаш». 22 июня 2009 года SLC объявила о своем банкротстве и финансовой реорганизации. В 2010 году, согласно решению суда, 95% акций консорциума были переданы дочерней компании РКК «Энергия».

Проект «Морской старт» - пока еще единственный в мире проект, который осуществляет запуски из района экватора с плавучей платформы в Тихом океане. За счет выгодного места расположения точки старта ракеты-носители "Зенит-3SL" могут выводить на орбиту спутники значительно больше массы, чем с наземных космодромов, расположенных вне экваториальной зоны.

Справка УНИАН. ГП «КБ «Южное» является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в мире конструкторских бюро, владеющих передовыми технологиями и принимающих участие в программах «Морской старт», «Наземный старт», «Днепр», «Циклон-4», «Антарес II», «Маяк». До 98% бюджета КБ формируют коммерческие проекты сотрудничества с ракетно-космическими предприятиями России, Казахстана, Европы, США, Бразилии.