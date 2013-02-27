Азаров: в Украине не было ни одного длительного периода стабильного развития

В Украине за время ее независимости не было ни одного длительного периода стабильного развития, заявил премьер-министр Николай Азаров во время расширенного заседания Кабинета министров Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, Н.Азаров сказал: “Нужно также признать факт, что у нас не было ни одного периода сколько-нибудь длительного стабильного развития и политической стабильности. Взгляните на все годы развития государства с 1991 года с их глубокими падениями, а за каждым провалом - значительные социальные потери наших людей. Начиная с 90-го года, мы потеряли значительную часть своего потенциала, когда другие государства в это время наращивали свою конкурентную возможность и экономический потенциал”.

Премьер отметил, что долгие годы в Украине ничего не делалось для развития технологического и инновационного потенциала. Также, по словам Н.Азарова, за эти годы в 5 раз сократился удельный вес высокотехнологических сфер производства в общем объеме экономики. Кроме того как утверждает глава правительства, государство тратило много денег на содержание хозяйств, которые не актуальны с точки зрения конкурентоспособности.

Как сообщал УНИАН, в Украине спад промышленного производства в январе 2013 года по сравнению с январем 2012 года составил 3,2%. За первый месяц 2013 года по сравнению с декабрем 2012 года спад промышленного производства составил 11,1%.

Согласно госбюджету на 2013 год, номинальный ВВП в 2013 г. должен составить 1,576 триллиона гривень, рост ВВП – 3,4%.

По мнению премьер-министра Украины Николая Азарова, в 2013 году удастся обеспечить рост валового внутреннего продукта в стране на 3%.

По данным Госстата, рост ВВП Украины в 2012 году против 2011 года составил 0,2%,

Государственный бюджет Украины на 2012 год был рассчитан, исходя из правительственного прогноза роста ВВП на уровне 3,9%.

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