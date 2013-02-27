Бойко заявляет о скором возобновлении работы двух ферросплавных заводов и двух НПЗ

Вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко заявил, что в ближайшее время произойдет возобновление работы на двух крупнейших предприятиях по производству ферросплавов - Запорожском и Стахановском заводах, а также на двух нефтеперерабатывающих предприятиях.

Об этом он сообщил, выступая на расширенном заседании правительства с участием Президента Виктора Януковича в Киеве в среду, 27 февраля.

"Запуск этих предприятий на протяжении календарного года даст нам дополнительно 60 млрд грн промышленного производства, или почти 2% роста", - подчеркнул вице-премьер.

При этом Ю.Бойко отметил, что правительство завершило переговоры по подписанию меморандума с ферросплавными заводами, а в пятницу проведет переговоры о возобновлении работы "Карпатнафтохима", которое прекратило работу осенью 2012 года.

Кроме того, вице-премьер сообщил, что правительство, не дожидаясь расследования в отношении импорта нефтепродуктов в Украину, провело переговоры с собственниками простаивающих двух НПЗ в Украине и получило от них заверение о возобновлении работы.

«Это блок антикризисных мероприятий», - уточнил вице-премьер, не называя, о каких НПЗ идет речь.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2012 года руководство Запорожского и Стахановского ферросплавных заводов обвиняло совет Государственного предприятия «Энергорынок» в срыве выполнения постановлений правительства об установлении экономически обоснованных тарифов на электроэнергию.

С 1 декабря прошлого года ЗЗФ и СЗФ вынуждены были остановить производство.

В настоящее время тариф на электроэнергию для ферросплавных заводов Украины составляет 93 долл. за 1 МВт/ч, в то время как иностранные конкуренты украинских ферросплавных предприятий работают по тарифам, находящимся в пределах от 20 долл. до 65 долл. за 1 МВт/ч.

Подконтрольное российскому «ЛУКОЙЛУ» предприятие "Карпатнафтохим" в 2011 году запустило производство поливинилхлорида суспензионного (ПВХ-С), однако в сентябре 2012 года остановило его из-за проблем с возмещением НДС.