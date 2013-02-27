Азаров хочет переориентировать металлургов на внутренний рынок

Премьер-министр Украины Николай Азаров в рамках реализации программы активизации экономического развития, суммарной стоимостью 380 млрд грн, намерен переориентировать металлургов на внутренний рынок.

Об этом сообщил правительственный веб-портал со ссылкой на доклад Н.Азарова на расширенном заседании правительства 27 февраля.

«Реализация программы активизации экономического развития позволит переориентировать отечественных производителей металлопроката на внутренний рынок», - сказал он.

Премьер отметил, что прогнозируемый спрос на металлопрокат за счет реализации мероприятий программы позволит полностью компенсировать даже потери от сокращения экспорта.

При этом увеличения потребления черных металлов можно достичь при обновлении движущего состава железных дорог и его инфраструктуры - до 480 тыс. тонн, модернизации и реконструкции жилищно-коммунального хозяйства - до 420 тыс. тонн, развитии дорожной инфраструктуры - до 360 тыс. тонн и строительстве и реконструкции объектов топливно-энергетического комплекса - до 380 тыс. тонн.

Согласно сообщению, по словам Н.Азарова, с точки зрения энергоэффективности, в результате выполнения мероприятий этой программы ожидается снижение уровня энергоемкости ВВП на 1,5-3% ежегодно, увеличение к концу 2014 года доли энергоносителей, полученных из возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива, до 8%.

Он также отметил, что рост объемов производства машиностроительной продукции планируется на уровне 10% в 2014 году.

«Прирост в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий прогнозируется в текущем году на уровне 1,5%, а в химической и нефтехимической промышленности - на 1,8%» - сказал премьер.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович уверен, что новым стимулом для металлургии должно стать увеличение потребления на внутреннем рынке. По его словам, отечественная металлургия критически зависит от экспорта, поэтому любые кризисные явления в мировой экономике оказывают непосредственное влияние на эти предприятия.

Справка УНИАН. Продукция металлургической отрасли, в которой работают несколько десятков предприятий, занимает важную часть в экспорте Украины и формирует для страны значительную часть валютной выручки.

В 2012 году украинские металлургические предприятия сократили производство готового проката черных металлов по сравнению с 2011 годом на 5,4% - до 18,457 млн тонн.

Сокращение производства чугуна в 2012 году по сравнению с 2011 годом составило 1,3% - до 28,514 млн тонн.

Общий объем производства металлургической продукции в Украине в 2012 году уменьшился на 5,2% по сравнению с показателем 2011 года.

Украинские металлургические предприятия в январе 2013 года по сравнению с январем 2012 года сократили производство готового проката черных металлов на 7,9% - до 1,503 млн тонн.