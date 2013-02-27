Харцызский трубный завод в 2012 году сократил чистую прибыль на 65,4%

Один из крупнейших производителей труб Харцызский трубный завод, входящий в горно-металлургическую группу "Метинвест", в 2012 году по сравнению с 2011 годом сократил чистую прибыль на 65,4% - до 272,891 млн грн с 788,018 млн грн.

Об этом говорится в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

При этом показатель выручки предприятия за отчетный период не указывается.

Согласно сообщению, общее количество активов предприятия в 2012 году по сравнению с 2011 годом сократилось на 26,5% - до 3,181 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, завод прошел сертификационный аудит на соответствие международному стандарту ISO 50001:2011 "Системы энергетического менеджмента".

Справка УНИАН. ПАО «Харцызский трубный завод», входящее в группу «Метинвест», — крупнейший в СНГ завод-изготовитель прямошовных электросварных труб большого диаметра от 508 до 1422 мм с наружным антикоррозионным и внутренним антикоррозионным или гладкостным покрытием для магистральных газо- и нефтепроводов.

Мощности завода позволяют производить более 1,3 млн тонн труб в год, в том числе 665 тыс. тонн труб с покрытием.

В ноябре 2012 года и.о. гендиректора Харцызского трубного завода был назначен Павел Узбек.