ММК им. Ильича в 2012 году сократил чистый убыток на 38,3%

Один из крупнейших украинских производителей металлургической продукции Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича, входящий в группу «Метинвест», в 2012 году по сравнению с 2011 годом сократил чистый убыток на 38,3% - до 2,782 млрд грн с 4,510 млрд грн.

Об этом говорится в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

При этом показатель выручки предприятия за отчетный период не указывается.

Согласно сообщению, общее количество активов предприятия в 2012 году по сравнению с 2011 годом сократилось на 6,5% - до 17,795 млрд грн.

Справка УНИАН. ПАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» входит в металлургический дивизион группы «Метинвест». Комбинат полного металлургического цикла производит плоский прокат и трубы из углеродистых, низколегированных и легированных сталей различного назначения: горячекатаные плиты и толстые листы, предназначенные для изготовления магистральных труб, морских судов, сосудов, работающих под давлением, мостовых конструкций, других металлоконструкций.

В 2012 году ММК им. Ильича сократил производство проката на 17% - до 4,329 млн тонн.

«Метинвест» - вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%) во главе с Вадимом Новинским.