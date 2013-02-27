Электротранспорт пополнится трамваями и троллейбусами украинского производства - Вилкул

Трамваи и троллейбусы обязательно украинского производства, со степенью локализации производства не менее 80%, обновят подвижной состав городов Украины.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул на расширенном совещании заседания Кабинета министров Украины, сообщили в пресс-службе Секретариата Кабмина.

Вице-премьер-министр отметил, что при обновлении электротранспорта будут задействованы энергосберегающие технологии с экономией до 40% электроэнергии и учтены все условия для перевозки граждан с особыми потребностями.

Также будут приобретены автобусы средней и, прежде всего, большой пассажироемкости.

«Программой активизации экономики для поддержки украинского автомобильного производства планируется применить механизм льготного кредитования - компенсацию государством процентов по кредитам», - добавил А. Вилкул.

Напомним, что 27 февраля на расширенном совещании заседания правительства в рамках презентации Программы экономической активизации на 2013-2014 годы вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул представил меры по развитию инфраструктуры страны.