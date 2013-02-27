Ингулецкий ГОК в 2012 году сократил чистую прибыль на 27,6%

Ингулецкий горно-обогатительный комбинат (ИнГОК, Кривой Рог), входящий в горно-металлургическую группу «Метинвест», в 2012 году по сравнению с 2011 годом сократил чистую прибыль на 27,6% - до 4,766 млрд грн с 6,584 млрд грн.

Об этом говорится в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

При этом показатель выручки предприятия за отчетный период не указывается.

Согласно сообщению, общее количество активов предприятия в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличилось на 14,4% - до 23,504 млрд грн с 20,549 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, наблюдательный совет Ингулецкого горно-обогатительного комбината продлил срок полномочий исполняющего обязанности генерального директора предприятия Александра Герасимчука.

В 2012 году группа "Метинвест" инвестировала в охрану труда ИнГОКа 66,6 млн грн.

Группа "Метинвест" в 2012 г. также внедрила ряд энергоэффективных проектов на ИнГОКе с экономическим эффектом в размере 16,5 млн грн.

При этом в 2012 г. компания "Метинвест" инвестировала в приобретение горной техники и проекты капстроительства ИнГОКа 646 млн грн.

В январе 2013 года Ингулецкий ГОК инвестировал 50 млн грн в обновление технопарка.

В 2012 году по сравнению с 2011 годом комбинат сократил производство железорудного концентрата на 3,7% – до 13,58 млн тонн.

Справка УНИАН. ПАО «Ингулецкий ГОК» специализируется на добыче и переработке железистых кварцитов Ингулецкого месторождения, расположенного в южной части Криворожского железорудного бассейна, производя два вида железорудного концентрата.

Производственная мощность предприятия – 14 млн тонн железорудного концентрата в год.

«Метинвест» – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Основными акционерами «Метинвеста» являются группа СКМ (71,25%) и «Смарт-Холдинг» (23,75%), совместно управляющие компанией.