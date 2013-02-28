Крюковский вагонзавод в марте может остановиться из-за нехватки литья

ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" (КВСЗ, г. Кременчуг Полтавской обл.) в марте может остановиться из-за нехватки литья.

Как передает УНИАН, об этом журналистам сообщил председатель правления вагоностроительного завода Евгений Хворост.

По его словам, КВСЗ в первые два месяца 2013 года существенно снизил объемы производства. Одна из причин — остановка Кременчугского сталелитейного завода (КСЗ), который с начала года уже два раза останавливал производство и сегодня стоит, сообщил Е.Хворост.

Крюковский вагоностроительный завод закупает литье у КСЗ. И если на первые два месяца года на предприятии еще имели запас литья, то теперь оно почти кончилось, по подчеркнул он.

«Мы хотим увеличить объем производства, но есть сложности. У сталелитейного завода нет сертификата. Это, конечно же, сказалось на нас - не хватает литья. Если КСЗ в марте не заработает, это может стать причиной остановки нашего завода. Считайте сами. Наш сталелитейный завод выпускал 3,5 тысячи вагонокомплектов в месяц. Мы из этого закупали 1000. Это литье, которого нам хватило на январь-февраль, для грузовых вагонов - их мы сейчас выпустили около 500. Больше не получается. Что будет в марте - большой вопрос», - сказал Е.Хворост.

Как сообщал УНИАН, 27 ноября российское учреждение «Регистр сертификации на федеральном железнодорожном транспорте» приостановило действие сертификатов соответствия на рамы боковых тележек грузовых вагонов и рамы боковые - основные виды продукции, изготавливаемые на Кременчугского сталелитейного завода. В связи с этим предприятие приостанавливало работу с 11 до 15 декабря 2012 года, а так же с 31 декабря по 14 января. С 13 февраля предприятие вновь приостановило свою работу до 1 марта.

Справка УНИАН. ПАО "Кременчугский сталелитейный завод" является ведущим предприятием современного литейного производства Украины по изготовлению стального литья для грузовых вагонов и большегрузных автомобилей. Завод также производит широкий ассортимент стального и чугунного литья различных конфигураций по чертежам заказчиков.

В 2011 году завод сработал с убытком 21,465 млн грн, в то время как в 2010 году предприятие получило чистую прибыль в размере 21,367 млн грн.

ПАО ”Крюковский вагоностроительный завод” выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу ”Укрзализныци”. Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира. ПАО ”Крюковский вагоностроительный завод” является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.

КВСЗ в 2012 году увеличил выпуск грузовых вагонов на 2,4% - до 11005 шт, пассажирских — в 2,5 раза — до 69 шт.

В январе 2013 года завод по сравнению с аналогичным периодом 2012 года уменьшил производство грузовых вагонов на 46,8% - до 532 шт. Пассажирских вагонов в этот период предприятие не выпускало.