Эксперт: Украина уменьшила военно-техническое сотрудничество с ЕС из-за России

В течение последнего года Украина уменьшила военно-техническое сотрудничество со странами Европейского Союза из-за влияния Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак высказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

"Западные компании, которые считают возможным осуществлять какие-то совместные проекты с Украиной, опасаются того, что проекты будут пересмотрены под давлением Российской Федерации", - сказал эксперт.

По его словам, на протяжении последнего года эксперты Центра исследований армии, конверсии и разоружения фиксируют существенное отдаление Украины от Европейского Союза в сфере военно-технического сотрудничества и считают это крайне опасным на фоне того, что украинский оборонный комплекс способен обеспечить себя военными технологиями не более чем на 30% от потребностей Вооруженных сил Украины.

В.Бадрак отметил, что западные компании также не хотят сотрудничать с Украиной еще и потому, что считают ее непредсказуемым и непоследовательным партнером. Так, по его словам, Украина несколько раз пересмотрела идеологию строительства военного корабля класса "корвет", а в этом проекте были задействованы по меньшей мере четыре европейских государства.

Кроме того, эксперт отметил, что Российская Федерация в последнее время блокирует поставки в Украину даже критически необходимых военных технологий и не идет на сотрудничество в этом направлении. В частности, как отметил В.Бадрак, Россия отказывается от модернизации украинских зенитно-ракетных комплексов и самолетов.

"Ранее 44 украинских предприятия были задействованы в производстве боевых самолетов, сегодня только два могут похвастаться тем, что им предлагается сотрудничество с Россией", - отметил эксперт.

"Это грозит тем, что Украина окажется в технологической пропасти — самостоятельно обеспечить себя военными технологиями она не может, получить их от РФ или западных компаний также", - убежден В.Бадрак.

Как сообщал УНИАН, 23 февраля министр обороны Павел Лебедев сообщил, что госбюджетом на 2013 год предусмотрен 1 млрд грн на закупку и производство нового вооружения и 0,5 млрд грн на ремонт старого. Общее финансирование Вооруженных сил Украины на 2013 год предусмотрено в размере 15 млрд грн.