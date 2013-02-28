Украинская автомобильная корпорация «Богдан» вышла из состава акционеров автомобильной компании «Исузу Украина», об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

«Мы не видим перспектив развития дальнейшего совместного бизнеса при данном положении автомобильной отрасли в Украине. Поэтому было принято стратегическое решение», - прокомментировал глава пресс-службы корпорации «Богдан» Сергей Красуля.

Корпорация «Богдан» владела пакетом ценных бумаг в размере 12500 простых акций, что составляло 50% выпущенного акционерного капитала.

На данный момент корпорация «Богдан» акциями компании «Исузу Украина» не владеет.

Ранее антимонопольный комитет Украины разрешил японской компании «Isuzu Motors Limited» выкупить контрольный пакет акций автомобильной компании «Исузу Украина».

Справка УНИАН. Корпорация "Богдан" создана в феврале 2005 года с целью реализации инвестиционных проектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов. В настоящее время корпорация «Богдан» имеет два современных завода: по производству легковых автомобилей в Черкассах мощностью 120-150 тыс. автомобилей (выпускает автомобили Lada и Hyundai, а также автомобили под собственным брендом) и по производству автобусов и троллейбусов в Луцке мощностью 6 тыс. штук. До кризиса, разразившегося в конце 2008 года, «Богдан» инвестировал в модернизацию производства более 400 млн долл.

Автомобильная компания «Исузу Украина» специализируется на оптовой торговле новыми и подержанными автомобилями. В ассортименте - грузовые автомобили Isuzu NQR, Isuzu NLR и Isuzu CYZ 51K- самосвал, бетоносмеситель, запасные части Isuzu.