"Кременчугский сталелитейный завод" продлил срок простоя предприятия
ПАО "Кременчугский сталелитейный завод" (Кременчуг, Полтавская обл) продлил срок простоя предприятия до 10 марта.
Об этом УНИАН сообщили на предприятии.
По их данным, причина не возобновления работы остается прежней - проблемы с серитификацией выпускаемой продукции.
Как сообщал УНИАН, 27 ноября российское учреждение «Регистр сертификации на федеральном железнодорожном транспорте» приостановило действие сертификатов соответствия на рамы боковых тележек грузовых вагонов и рамы боковые - основные виды продукции, изготавливаемые на Кременчугского сталелитейного завода. В связи с этим предприятие приостанавливало работу с 11 до 15 декабря 2012 года, а так же с 31 декабря по 14 января. С 13 февраля предприятие вновь приостановило свою работу до 1 марта.
Справка УНИАН. ПАО "Кременчугский сталелитейный завод" является ведущим предприятием современного литейного производства Украины по изготовлению стального литья для грузовых вагонов и большегрузных автомобилей. Завод также производит широкий ассортимент стального и чугунного литья различных конфигураций по чертежам заказчиков.
В 2011 году ПАО "Кременчугский сталелитейный завод" сработал с убытком 21,465 млн грн, в то время как в 2010 году предприятие получило чистую прибыль в размере 21,367 млн грн.
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