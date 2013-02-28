Развитие космической отрасли будет стимулироваться за счет внутренних заказов - Азаров

Развитие космической отрасли Украины будет стимулироваться за счет внутренних заказов.

Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров во время посещения госпредприятия «Производственное объединение «Киевприбор», сообщили УНИАН в пресс-службе правительства.

«Мы имеем возможность стимулировать развитие космической отрасли за счет внутренних заказов», - сказал премьер.

Он добавил, что это, в частности, предусмотрено Государственной программой активизации развития экономики на 2013-2014 годы.

«Мы будем стимулировать развитие тех направлений, в которых у нас имеются передовые технологии», - сказал Н.Азаров.

Премьер-министр привел пример успешной работы «Киевприбора», где кроме приборов для космической отрасли производят оборудование для энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, электротранспорта и т.д.

В частности, приборами, произведенными на этом предприятии, оборудованы все четыре новых стадиона, которые открылись к Евро-2012.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля Кабинет министров одобрил Государственную программу активизации развития экономики на 2013-2014 годы, реализация которой позволит достичь роста ВВП в 2013 году на уровне 2,5-3,4%, в 2014 г. - 3-4%.

Программа определяет 6 приоритетов для реализации государственной экономической политики. Среди них: повышение конкурентоспособности экономики; улучшение инвестиционных условий; поддержка национального товаропроизводителя и реализация политики импортозамещения; развитие отраслей, производящих высокотехнологическую продукцию, в частности, ракетно-космической сферы, авиационной и судостроительной; структурная реформа в стратегических секторах, в частности, госсектор экономики, инфраструктура и связь, ТЭК, ЖКХ и строительство; развитие экспортного потенциала, включая финансовую поддержку экспортеров и продвижение украинских товаров на внешних рынках.

Справка УНИАН. Госпредприятие «Производственное объединение «Киевприбор» - современное приборостроительное предприятие, основано в 1947 г. Основные виды ВЭД: экспорт аппаратуры и приборов электроники; импорт материалов и комплектующих для изготовления радиоэлектронной аппаратуры, приборов.

Предприятие принимало участие в разработке и производстве приборов и аппаратуры для осуществления космических программ «Січ», «Океан-О», МКС «Альфа», «Союз», «Мир», «Интеркосмос», «Энергия-Буран», «Горизонт», «Гонец», «Протон» и др.

ПО «Киевприбор» подчинено Национальному космическому агентству Украины.