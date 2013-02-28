«Укрспецэкспорт» отгрузит партию из 22 украинских БТР в Таиланд в марте

Государственный концерн «Укрспецэкспорт» в марте 2013 года отгрузит в Таиланд очередную партию из 22 БТР украинского производства, сообщила пресс-служба «Укрспецэкспорта».

По словам исполняющего обязанности заместителя генерального директора концерна Вадима Кожевникова, из этой партии 15 машин — линейные БТР-3Е1, четыре — минометные БТР-3М2, две — БТР-БР и один командирский БТР3-К.

«Окончательная передача состоится после соответствующих испытаний в Таиланде. Отгрузка бронетехники запланирована на вторую половину марта», - сообщает пресс-служба.

«Укрспецэкспорт» уже отгрузил в Таиланд более 120 БТР-3Е1. Некоторые из этих машин эксплуатируются более двух лет и имеют пробег более 2 тыс. км.

«Несмотря на сложные климатические условия, техника украинского производства оказалась надежной в эксплуатации. В Таиланде постоянно находятся украинские специалисты, которые обеспечивают ее техническое обслуживание», - приводит пресс-служба слова В.Кожевникова.

В пресс-службе также сообщают, что все действующие программы по поставке БТР-3Е1 в Таиланд рассчитаны до 2015 года.

Справка УНИАН. ГК "Укрспецэкспорт" является основным экспортером всех видов вооружений и военной техники (до 85% объема военно-технического сотрудничества). Компания объединяет ряд дочерних предприятий - производителей спецтехники. Главу компании назначает Президент Украины по согласованию с правительством и секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), а в ее оперативном управлении наибольший вес имеет СНБО.

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