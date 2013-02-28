«УКРАВТОВАЗ» в 2012 году сократил чистую прибыль на 23%

Автоимпортер «УКРАВТОВАЗ» в 2012 году сократил чистую прибыль по сравнению с 2011 годом на 22,7% - до 73 млн грн с 94,5 млн грн. Об этом говорится в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

При этом показатель выручки предприятия за отчетный период не указывается.

Согласно сообщению, общее количество активов предприятия в 2012 году сократилось на 18,6% - до 159 млн грн со 195,3 млн грн в 2011 году.

Справка УНИАН. Акционерное общество «УКРАВТОВАЗ» является эксклюзивным дистрибьютором автомобилей LADA и оригинальных запасных частей LADA и работает на рынке Украины с 1995 года. Основным направлением деятельности АО «УКРАВТОВАЗ» является осуществление поставок автомобилей LADA производства ОАО «АВТОВАЗ» (г. Тольятти) и оригинальных запасных частей LADA.