Власть разработала двухлетний план своего "покращення" на 380 млрд

Кабмин на расширенном заседании, при участии Президента и депутатов, одобрил Госпрограмму активизации развития экономики на 2013-2014 годы. Ее правительство оценило в 380 млрд грн, которые будут обеспечены за счет государственного и местных бюджетов (дефицит госбюджета достиг почти 54 млрд грн), средств международных финансовых организаций (то есть, за счет новых кредитов), особых механизмов госгарантий (долг будет висеть на госбюджете), частных инвестиций (падение которых бьет рекорды) и собственных средств предприятий (большинство из них в виду рецессии еле сводят концы с концами).

Ставка (при идее уже в этом году достичь роста ВВП в 2,5-3,4%, а в 2014 году – порядка 4%, удерживая инфляцию на уровне 5-6%, дефицит госбюджета - 3,2% ВВП, госдолг - 30,6% ВВП) делается на новые отраслевые проекты. Главное, чтобы они соответствовали озвученным властью критериям – импортозамещение, энергоэффективность и финансовая стабильность.

Кроме того, будут профинансированы 16 (из 20 разработанных) утвержденных правительством проектов в пяти приоритетных отраслях экономики - металлургии, авиа-, автомобиле-, судо- и сельхозмашиностроения. Они будут реализовываться за счет средств международных финансовых организаций и увеличения уставных капиталов компаний путем выпуска облигаций внутреннего государственного займа.

Если абстрагироваться от фантазий по поводу намеченных достижений по макропоказателям, то возникают вполне логичные вопросы – кто и следуя каким приоритетам принимал решение о целесообразности реализации проектов. Сомнение в соблюдении полной прозрачности такого образа «тендеров» вызывает, например, их перечень. Большинство проектов разработаны с учетом переориентации металлургов на внутренний рынок. В принципе, о такой необходимости уже не первый год говорят эксперты. Но, зная «менталитет» наших верхов, можно ни грамма не сомневаться, что в выигрыше останутся определенные олигархические группы. Причем размах выигрыша впечатляющий - прогнозируемый спрос, например, на металлопрокат за счет реализации пунктов программы позволит полностью компенсировать потери от сокращения экспорта.

Черный металл, который теряет внешние рынки, будут спасать обновлением подвижного состава железных дорог, модернизацией ЖКХ и развитием дорог, реконструкцией объектов ТЭК. Все выглядит вполне правильно, если бы не одно – за чей счет банкет. Кто будет субсидировать рассыпающимся от старости отраслям эту самую модернизацию и реконструкцию.

Правда, планируется, что деньги на все ноу-хау в первое время будут обслуживать два государственных банка – Укрэксимбанк и Ощадбанк. Потом к ним присоединятся крупные украинские финансовые учреждения. В случае недостатка своих средств, банки могут позаимствовать друг у друга на межбанке. А если что пойдет не так, то в процесс войдет Нацбанк, так сказать, заработает рефинансирование. Как уже говорилось, крупные инвестзаймы попадут под госгарантии. И снова возникает вопрос – как на это отреагирует Международный валютный фонд, очень важное в плане имиджа страны сотрудничество с которым все никак не может наладить власть. Для МВФ переход долга под госгарантии экономически несостоятельной страны, коей является Украина, – первая ласточка о ее неплатежеспособности. Между тем, первые схемы кредитования уже отрабатываются. Таким образом, «стимулирование» своих уже в действии.

Еще одним недостатком госпрограммы является отсутствие социальной составляющей. С этим согласилась заместитель главы Администрации Президента Ирина Акимова. Но, по ее словам, этой теме много уделено внимания в национальном плане действий, «данная часть будет усиливаться позже». Правда, она не уточнила когда…

Лидер фракции КПУ Петр Симоненко считает, что госпрограмма активизации экономического развития направлена исключительно в поддержку олигархов, «и предусматриваемые 300 млрд, в принципе, пойдут на поддержку лишь тех крупных предприятий, владельцами которых сегодня являются магнаты и олигархи».

Экс-министр экономического развития и торговли Петр Порошенко считает, что «программа напоминает старорежимные советские документы. У нас снова определен ряд приоритетов для отдельных отраслей, мы снова убиваем конкуренцию. Хотя должны снизить давление на бизнес, начать, наконец, дерегуляцию экономики и сократить государственные расходы».

По мнению народного депутата Сергея Терехина (БЮТ), «программа сводится к следующему – каким образом лучше использовать средства налогоплательщиков, чтобы обеспечить фантазии членов правительства. В любой стране тренд любой партии – повышение качества жизни гражданина. Вот вокруг этого все и должно крутиться. В мире экономистами написана масса работ, двое из них стали Нобелевскими лауреатами. Советую нашим правителям, прежде чем что-то разрабатывать, почитать Джозефа Стиглица (лауреат Нобелевской премии по экономике 2001 года), а потом руководить экономикой. Судя по тем макропоказателям, с которыми мы вошли в новый год - падение в январе промпроизводства впервые с 2009 года на 3,2% плюс супердорогие кредиты, можно сделать вывод, что реализация госпрограммы находится под большим вопросом. У нас взять кредит можно только, будучи наркоторговцем или продавцом оружия, для остальных он практически недоступен. Отечественной промышленности и сельскому хозяйству о займах и мечтать не приходиться. Что уж тут говорить о модернизации производств.

Что касается инвестиционной составляющей госпрограммы, то, если посмотреть на платежный счет, у нас инвестиций из страны ушло за прошлый год в два раза больше, чем пришло. Вот вам и инвестресурс.

Кроме этого, экономика Украины открыта – порядка 70% связаны с внешней торговлей. С учетом негативного состояния мировой экономики, рассчитывать на прибыль в этой сфере тоже не приходится. При этом потребительская способность украинцев падает - исчерпался источник дохода, а безработица в таких условиях растет. Тут возникает вопрос – за счет чего правительство хочет ускорить рост ВВП и из каких источников оно будет финансировать оплату долгов. Данная госпрограмма – личный интерес. Цель одна – минимизировать конкуренцию и в политике, и в экономике, и в распределении бюджетных ресурсов. Эта «мораль» заложена в Налоговом кодексе, в Пенсионной реформе, в еще не закончившейся реформе Трудового кодекса. Строится модель страны, где присутствует небольшое количество крупных корпораций, связанных с политикой, а большинство людей – наемные рабочие. Средний класс в данной ситуации – кость в горле. Но такая политика всегда заканчивается провалом».

Олег Устенко, исполнительный директор Международного Фонда Блейзера, подчеркивает, что, «прежде всего, концептуально важно само наличие госпрограммы – это огромное преимущество. Правительство признало существование проблемы и разработало стратегию ее решения.

В данной программе позитив - намерение правительства более активно работать над улучшением бизнес- и инвестиционного климата в государстве. Также положительно то, что будет контролироваться дефицит госбюджета, который снизится до уровня 3,2% ВВП к 2015 году, что соответствует рекомендациям Международного валютного фонда.

Есть вопросы к финансированию проектов. Рационально было бы со стороны Национального банка предоставлять рефинансирование или гарантии рефинансирования под какие-то целевые программы коммерческим банкам, и коммерческие банки, поскольку они имеют опыт, которого нет у государства, раздавали бы кредиты предприятиям по принципу целевого использования. При этом риски по таким проектам будут не на государстве, не на налогоплательщиках, а на банках.

Вызывают сомнения планы по государственным гарантиям. Сумма слишком большая, с этим может не согласиться Международный валютный фонд.

Практически все, что выписано по сельскому хозяйству, также вызывает вопросы. Почему государство решает, сколько элеваторов должно быть построено, или какие-то аспекты мясной промышленности. В данной сфере присутствует повышенная зарегулированность.

Но в целом документ - не просто корректировка курса, а фактически новая программа действий. Правительство понимает, что, с одной стороны, есть пробуксовка, с другой - мало времени, чтобы что-то изменить. Но проект еще будет корректироваться в течение недели по озвученным направлениям».

Действительно, по словам премьер-министра Николая Азарова, проект госпрограммы активизации развития экономики будет в течение недели дорабатываться. Затем его направят в Верховную Раду. Что получим на выходе – покажет время. Между тем, после конфликта с властью на «судьбоносном» расширенном заседании Кабмина, оппозиция начала сбор подписей (достаточно согласия 150 народных депутатов) за отставку правительства...

Нана Черная (УНИАН)