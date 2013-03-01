Решение о льготных тарифах для электрометаллургических предприятий согласовано

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), согласовала решение Совета Оптового рынка электроэнергии (ОРЭ) о возможности покупки электрометаллургическими предприятиями электроэнергии по оптовой рыночной цене (ОРЦ) без учета объемов дотаций для компенсации расходов, связанных с поставкой электроэнергии по регулируемому тарифу.

Соответствующее решение закреплено постановлением НКРЭ №114 от 8 февраля 2013 года.

«На период, определенный согласованным НКРЭ решением совета ОРЭ, распорядитель системы расчетов определяет платежи поставщикам с учетом порядка закупки электроэнергии на оптовом рынке электроэнергии поставщиком с целью поставки ее на территории Украины для обеспечения технологических нужд собственного электрометаллургического производства, который является стороной меморандума о взаимопонимании между Кабинетом министров Украины и электрометаллургическими предприятиями от 5 февраля 2013 года, по оптовой рыночной цене без учета объема дотации для компенсации потерь от осуществления поставки электроэнергии по регулируемому тарифу», - отмечено в документе.

Совет Оптового рынка электроэнергии 6 февраля утвердил изменения в договор между членами ОРЭ (ДЧОРЭ), которым электрометаллургическим предприятиям предоставляются льготные тарифы на электроэнергию до конца 2013 года.

Как ранее сообщал УНИАН, с 1 декабря 2012 года в связи с убыточностью производства при существующем уровне тарифов на электроэнергию Запорожский и Стахановский ферросплавные заводы вынуждены были остановить производство.

По итогам 2010 года суммарный рост тарифа на электроэнергию составил 30,9% (повышался 4 раза).

По итогам 2011 года суммарный рост тарифа составил 21,4% (повышался 8 раз).

За 11 месяцев 2012 года тариф на электроэнергию повышался 4 раза и суммарно рост составил 10,8%.

В настоящее время тариф на электроэнергию для ферросплавных заводов Украины составляет 93 долл. за 1 МВт/ч, в то время как иностранные конкуренты украинских ферросплавных предприятий работают по тарифам, находящимся в пределах от 20 долл. до 65 долл. за 1 МВт/ч.

В 2011 году Запорожский ферросплавный завод получил чистый убыток в размере 758,9 млн грн, в то время как в 2010 году завод получил чистую прибыль в размере 105,4 млн грн.

Аналогичная ситуация и со Стахановским ферросплавным заводом, который в 2011 году получил чистый убыток в размере 235,1 млн грн, в то время как 2010 год предприятие закончило с чистой прибылью в 5,5 млн грн.

Убытки Запорожского ферросплавного завода за 11 месяцев 2012 года составили 653,27 млн грн, а Стахановского - 241,63 млн грн.

«Запорожский завод ферросплавов» - один из крупнейших в Европе производителей ферросплавов. Единственный в СНГ комбинат, выплавляющий широкий сортамент марганцевых и кремнистых ферросплавов, металлический марганец. Входит в Украинскую ассоциацию производителей ферросплавов. Доля внутреннего рынка в поставках ЗЗФ составляет 30-35%. Продукция экспортируется в страны СНГ, Европейского Союза, Азии и Африки.

«Стахановский завод ферросплавов» производит ферромарганец, ферросиликомарганец и ферросилиций.