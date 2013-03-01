Украинские экспортеры не смогут поставить в страны ТС более 60% продукции - эксперты

В связи с намерением Таможенного союза ввести новую систему технических регламентов украинские экспортеры не смогут поставить более 60% произведенной продукции в страны союза,

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказали эксперты Национального института стратегических исследований (НИСИ) во время круглого стола на тему: «Адаптация Украины к техническому регулированию Таможенного союза: проблемы и перспективы».

По словам первого заместителя директора НИСИ Ярослава Жалило, проблемы с экспортом могут возникнуть именно в договорной сфере. “Проблема может состоять не в соответствии качества украинской продукции, а в договорной сфере”, - сказал он в ходе круглого стола.

Спикеры отметили, что старые регламенты будут действовать только до 2015 года, поэтому производителям необходимо работать над обеспечением соответствия стандартов экспортируемой продукции новым стандартам ТС.

По словам главы правления “Асоциации поставщиков Таможенного Союза” Олега Нагинского, Украине грозит потеря рынка ТС. “Неучастие Украины в разработке технических регламентов и неинформирование своих производителей об этом может привести к потере этого рынка”, - сказал он.

Всего до 2015 года в силу вступит 47 новых технических регламентов, регулирующих экспорт сельскохозяйственной продукции, продукции легкой и химической промышленности, машиностроения и металлургии.

Как сообщал УНИАН, до конца 2012 года Украина и Таможенный союз намеревались унифицировать 50% технических регламентов.

В марте 2012 года в Киеве проходило заседание рабочей группы экспертов Украины и Таможенного Союза, основным вопросом повестки дня которого было согласование техрегламентов.

По итогам этой встречи Украина и Таможенный союз (ТС) России, Беларуси и Казахстана создали рабочую группу для устранения технических барьеров во взаимной торговле. В консультациях приняли участие представители РФ, Евразийской экономической комиссии и Украины.

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